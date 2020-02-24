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Facebook 測試Android遊戲串流直播功能

科技 15:30 2020/02/24

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著名軟件工程師Jane Manchun Wong透露，Facebook在其應用程式中正為一個隱藏功能測試，用家可以直接透過Facebook串流直播Android遊戲。

疫情持續至今未見緩和，相信窩在家中除了工作外，不少人都想盡辦法抒解苦悶，例如行山郊遊、在家運動，親自下廚煮食，又或是打開串流平台觀看劇集，當然也少不了遊戲玩樂。而隨著近年遊戲串流概念興起，各影片平台都希望在遊戲串流直播市場分一杯羹。早前就有人發現Facebook正在測試直接在Android遊戲上串流直播，提供更方便的直播模式。

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據著名軟件工程師Jane Manchun Wong於Twitter上透露，Facebook在其應用程式中正為一個隱藏功能測試。用家可以直接透過Facebook串流直播Android遊戲，甚至是手機遊戲都可以方便地透過Facebook直播。

Jane表示，此項功能可以支援所有的Android遊戲，雖然手機遊戲的直播並不及PC遊戲般常見，但也是一個值得留意的功能。至於此項功能會何時正式在Facebook應用程式中開放，以及未來會否同時在iOS版本中加入類似功能，可能就有待Facebook進一步公佈。

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責任編輯：施雯雯

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