【新股IPO】興業物聯服務一手4040元　券商：物管股有炒作性

▲ 圖左起：興業物聯（新上市編號：09916）副總經理張勇；主席、執行董事兼行政總裁朱杰；財務總監兼公司秘書陸爽。

受到新冠肺炎影響底下，新股市場較為淡靜，不過再有一向受投資者追捧的物管股興業物聯服務 （新上市編號：09916） 來港上市，亦是鼠年首年上市的物管股。公司計劃發售約1億股，招股價介乎1.5元至2元，集資最多2億元，一手（2000股）入場費4040元，明日至周五招股，預計3月9日掛牌。獨家保薦人為中泰國際。

目前市況受到新冠肺炎打擊，有公司更因而擱置上市。興業物聯服務主席兼行政總裁朱杰表示，疫情對公司影響不大，認為物業管理為不可或缺的服務，目前已經制訂方案應對，維持服務正常運作。

他又認為，未來並購的市場環境會與目前預期一致，未來會以非住宅物管公司作併購，並優先擴展河南的鄰近地區及考慮母公司發展的北京及武漢等地。

另外，中民證券（香港）研究部董事黃偉豪表示，物管概念有炒作性，加上在逆市底下，物管股分別出現破頂，認為值得投資。他表示，興業物聯主要從事非住宅類別的物管，與奧園健康 （03662） 較為類似，其股價表現亦不俗。

公司為河南省的物業管理服務供應商。收入主要來自物業管理及增值服務，佔公司收逾8成。截至去年首9個月，公司溢利按年上升7%至2811萬元（人民幣，下同）；收入則按年升42%至1.27億元。

公司將72.3%的集得款項用作收購合適的收購標及拓展業務、7.2%的集得款項用作擴大物業管理組合、10.5%的集得款項用作加強服務質量並確保營運效率、10%的集得款項作一般資金用途。

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