【新冠肺炎】停辦不退款展商或血本無歸　MWC 3月底公布補償措施

▲ GSMA近日通知所有參展廠商，基於保險在內問題，無法向原定的參展廠商提供退款。

受新冠肺炎（武漢肺炎）疫情影響，原定2月底在西班牙舉行的世界移動通訊大會（MWC 2020），主辦機構GSMA早前已宣布取消。GSMA其後通知所有參展廠商，基於保險在內問題，無法向原定的參展廠商提供退款，目前預計會在3月底公布相關補償方案。

>>>【武漢肺炎】MWC 2020取消 指疫情恐慌下已無法舉行

>>>MWC再爆退展潮！ Intel和Vivo宣佈不參展

GSMA近日向所有參展廠商發送電子郵件，內容提及MWC 2020已取消。GSMA亦在郵件中強調，此次取消舉辦MWC 2020展會活動是前所未有，因此就GSMA所擬訂的展覽、廣告與贊助合作條款等內容，將不會提供退款。「由於屬於不可抗力情況，根據『展覽、廣告和贊助的標準條款和條件』第 21、10條規定，我們將不設退款。」

而目前仍不確定GSMA是否將原本參展廠商支付場地等費用，延至明年活動使用，或在其他展覽活動上使用，如上海MWC 2020活動。同時，GSMA亦未透露，已付費購票的參展買家，會否包含在補償措施中。

GSMA亦表明，內部將會討論及提供更多建議辦法，減緩是此取消MWC 2020所造成的影響。期望與參展廠商維持良好合作關係，並預計會在3月底提供更多補償措施細節。

責任編輯：曾曉汶