【新冠肺炎】南韓肺炎個案急增　東瀛遊等旅社煞停南韓團（不斷更新）

▲ 多間旅行社包括東瀛遊（06882）煞停韓國旅行團，料逾2000名客戶受影響。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情急速蔓延至南韓，多間旅行社的韓國旅行團均「煞停」。康泰及東瀛遊 （06882） 等分別宣佈，取消南韓旅行團，預計超過2,000名旅客受影響。

鑑於南韓大邱市爆發新冠肺炎，康泰表示，考慮到保障客人和員工健康安全考慮，決定取消3月15日之前出發的南韓首爾旅行團，當中涉及約30團，共570名團友。康泰表示，已報名的顧客可選擇轉團、保留團費6個月，或扣除手續費後退團。至於3月15日之後出發的旅行團，將再作安排。

東瀛遊宣布，鑑於新冠肺炎疫情迅速蔓延至韓國，考慮到客人及員工的健康和安全，公司決定將取消明日（2月25日）至3月31日期間所有韓國的旅行團，當中涉及45團，約900名旅客。公司已經陸續通知受影響客戶，已報名的客戶可選擇轉團、保留團費6個月或扣除手續費後全數退款。

相關文章：東瀛遊宣佈取消韓國旅行團至3月底

另外，永安旅遊宣佈取消由即日（24日）起至3月31日出發的所有韓國團，並已經通知旅遊業議會相關安排及聯絡受影響客戶。公司會繼續留意有關地區的情況，再作安排。

縱橫遊：韓國團如常出發

縱橫遊表示，公司3月份將有10團前往首爾的旅行團，惟暫未見有客人主動退團，有關旅行團暫定如常出發。公司指，若政府向韓國發出旅遊警示或回港後隔離等官方建議，便會立即取消所有南韓團並豁免手續費全數退款。

大航假期表示，宣布取消3月底前出發的南韓旅行團，涉約50團、逾1000團友。公司表示，將會聯絡受影響客戶。

相關文章：南韓疫情擴大 恐衝擊全球半導體產業

顧員選放無薪假好過減薪 條數點計