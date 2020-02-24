【香港經濟】僱員選放無薪假好過減薪　條數點計

▲ 香港經濟疲弱，裁員減薪消息不斷，顧員接受公司新的薪酬安排前，要考慮清楚。

香港經濟衰退之下，各行業尤其是零售、飲食業紛紛出現裁員、減薪、無薪假，以應對公司業績下滑；作為僱員，與公司共渡時艱無可厚非，但若有得選，放無薪假好過減薪。

減薪計法：

以月薪2萬元來說，每月30日計，日薪667元。如果減薪10%，不計強積金，每月實收1.8萬，每日收600元。若減薪20%，月薪跌至1.6萬，日薪533元。

無薪假計法：

反之，放一星期無薪假，即減收7日人工，雖然月薪跌至15333元，但日薪（23日計）仍為667元。

簡單來說，最好不讓僱主減人工，因為無薪假明顯是暫時政策，但減薪則是長期政策，除非公司承諾何時及何種條件之下，讓人工回復正常。例如尚晉國際 （02528） 最新通告便指，公司董事自願減薪50%，但同時亦指，為期3個月。

僱員多出了7天時間，無論是時間或收入分配，都可以自己去支配，而不致於「賤賣勞力」，舉例來說，多出的時間，可以去超市兼職執貨、透過外賣APP幫人送外賣，租車做司機等，以開拓財源。在香港只要肯做，仍是餓不死人。

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