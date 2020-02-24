  • 23°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:10
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【香港經濟】僱員選放無薪假好過減薪　條數點計

金融經濟 13:48 2020/02/24

分享：

香港經濟疲弱，裁員減薪消息不斷，顧員接受公司新的薪酬安排前，要考慮清楚。

香港經濟衰退之下，各行業尤其是零售、飲食業紛紛出現裁員、減薪、無薪假，以應對公司業績下滑；作為僱員，與公司共渡時艱無可厚非，但若有得選，放無薪假好過減薪。

減薪計法：

以月薪2萬元來說，每月30日計，日薪667元。如果減薪10%，不計強積金，每月實收1.8萬，每日收600元。若減薪20%，月薪跌至1.6萬，日薪533元。

無薪假計法：

反之，放一星期無薪假，即減收7日人工，雖然月薪跌至15333元，但日薪（23日計）仍為667元。

簡單來說，最好不讓僱主減人工，因為無薪假明顯是暫時政策，但減薪則是長期政策，除非公司承諾何時及何種條件之下，讓人工回復正常。例如尚晉國際 （02528） 最新通告便指，公司董事自願減薪50%，但同時亦指，為期3個月。

僱員多出了7天時間，無論是時間或收入分配，都可以自己去支配，而不致於「賤賣勞力」，舉例來說，多出的時間，可以去超市兼職執貨、透過外賣APP幫人送外賣，租車做司機等，以開拓財源。在香港只要肯做，仍是餓不死人。

相關文章：

【零售寒冬】CK、UnderArmour代理尚晉執董減薪一半　中港澳多數店舖恢復營運

【餐飲寒冬】煌府母企部份高層減薪3成、擬削員工開支　月初澄清無要求無薪假

【餐飲寒冬】富臨約20間餐廳暫停營業 高層減薪 2000員工放無薪假

恒生：未有計劃裁員、減薪、關閉分行

香港股票 尚晉國際控股（02528） 兼職 裁員 無薪假
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）