日韓疫情急升溫港股捱沽 再試今年底?

鄰近地區日本、南韓的疫情急升溫，引發市場對新冠肺炎擴散的憂慮，環球市場波動，港股亦明顯受壓。恒指出現3連跌，或要下試26100關的支持。

日本休市 南韓科技股沽壓重

新冠肺炎的疫情，持續左右港股的情緒。早前內地的新增確診案放緩，一度推升港股走勢。惟近日日本、南韓的疫情發展趨緊張，消息利淡環球股市。韓股今早即時被拋售，KOSPI指數跌約3%，韓圜亦跌至去年8月以來低位；日本今日休市，消息暫未能反映。而美股道指期貨亦跌逾300點，港股更受壓。

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市場憂慮兩國的疫情拖累經濟，日本疫情或影響今年奧運舉行；南韓疫情擴散，對製造業產生即時影響，手機大廠三星關閉南韓一間廠房抗疫。由於今日本休市，南韓科技股成主要沽售對象，三星股價今早跌近3%，另一南韓半導體大廠SK海力士股價更跌逾3%。

三星關廠 供應鏈斷裂憂慮升溫

三星關廠的消息再令市場憂慮手機及電子業的供應鏈受壓，影響周邊地區的生產。事實上，越南工業與貿易部曾警告，受疫情影響，越南包括汽車、電子和手機製造商在獲取零件上正困難，使製造業變得很脆弱，又指約1個月時間，當地製造業庫存將耗盡。

倘疫情令電子產品出現供應鏈斷裂，手機設備股瑞聲(02018)及舜宇(02382)等將首當其衝。早前富士康內地工廠復工緩慢，以及蘋果指iPhone全球供應受限等消息，已令手機設備股受壓，倘供應鏈斷裂廣泛出現於周邊地區，料利淡板塊。

港股三連跌 或下試26100水平

至於港股，今日跌勢明顯，挫逾400點失守，27000大關，市場氣氛轉弱。大市已連跌3日，由2月17日所創的農曆新年後高位1152點計，已累跌逾1100點。港股情緒轉弱，大市或下試2月3日低位26145點。不過，當時是中港疫情出現嚴重升溫的時期，目前內地疫情擴散有所放緩，雖然海外疫情轉壞，惟港股先考驗26100水平的支持。

責任編輯：錢家鋒