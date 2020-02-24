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YouTube黃標惹爭議　官方解釋非針對某群組

科技 14:15 2020/02/24

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近日多名YouTuber投訴，多條影片被「黃標」，無法賺取流量相應的分紅，質疑受言論限制。YouTube其後解釋，並非針對某群組，並會提供上訴機會。

YouTube近年已成為這世紀最受歡迎的影音平台，有許多內容創作者（YouTuber）在平台上製作各式內容，並透過YouTube廣告機制和YouTube官方共享利潤。但近日多名港台YouTuber就投訴，多條與「新冠肺炎（武漢肺炎）」的影片被「黃標」，即無法賺取流量相應的分紅，質疑受言論限制。YouTube其後解釋，並非針對某群組，並會提供上訴機會。

近日多名香港及台灣時事評論員YouTuber在影片上投訴，指近日多條影片因提到「肺炎」就被「黃標」，即影片旁顯示黃色的美元符號，代表著該影片基本上沒辦法賺取任何利潤。事實上早於去年8月，台灣多名YouTuber亦曾多次投訴，因影片內容攝及「反送中」而被「黃標」，令自由的創作風氣大受打擊。

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就近日事件爭議，Google發言人強調「黃標」屬於YouTube全球適用的營利政策之一，在檢閱影片內容時並非有政治取向之分，亦非針對任何一個群組。發言人亦提到，因與新型冠狀病毒相關的內容，屬於廣告客戶青睞內容規範中的「爭議性話題和敏感事件」性質，因此只能限制或無法獲得廣告收益。 同時，即便影片旁標有「不適合多數廣告客戶」的營利狀態圖示 ，也不代表該影片在YouTube上的搜尋及曝光率會因此受到限制。

Google發言人亦提供建議，創作者上傳影片前，可以先將影片上傳為不公開影片，確認影片的營利狀態後再公開發布。他亦強調，上傳為不公開影片並不會影響該部影片在 YouTube搜尋和曝光系統中的成效，因為只有在影片設為公開後，系統才會開始運作。

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發言人表示，在影片上傳後2個小時內就可完成初步分類作業，若影片被黃標，可以採取嘗試以下步驟確保影片能夠正常營利，再公開發布：

  • 超過10,000名訂閱者的頻道：無論影片觀看次數多寡，都可以為不公開影片申請人工審查。當收到說明審查結果的電子郵件後，再決定是否發布影片。值得注意的是，在等待申訴結果期間，影片的營利狀態圖示可能會持續在黃色和綠色之間變化。
  • 若未達10,000名訂閱者的頻道：可詳閱YouTube廣告客戶青睞內容規範，確保影片的內容、標題、說明、縮圖和標記均符合相關規定。若其後對影片的標題、說明或縮圖做出調整，系統會在24小時內自動重新審查影片，無需提出人工審查申請。

責任編輯：曾曉汶

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