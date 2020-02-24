【南韓疫情】軍隊亦遭疫情侵襲 增至11軍人確診

▲ 南韓新增的161名患者當中有4人為軍人，令南韓的新冠肺炎確診軍人增至11人。

南韓新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情嚴峻，疫情更蔓延至軍隊，軍營懷疑出現集體感染。南韓周一（24日）上午再宣布累計增至763人確診，新增的161名患者當中有4人為軍人，令南韓的新冠肺炎確診軍人增至11人。另外，南韓更安排7,000多名軍人隔離。

【南韓疫情】南韓新冠肺炎增至7死 確診763人

【南韓疫情】出事以色列團團友 返韓後曾如常浸溫泉及到餐廳

韓聯社報道，南韓國防部表示截至周一（24日）上午，軍隊內再新增4人確診新冠肺炎。國防部指新增的4名患者，包括京畿道抱川陸軍部隊的3名士兵，及大邱陸軍部隊1名幹部。由於上述4人與早前確診的軍隊人士曾有密切接觸，料4人是在軍營內遭到傳染。

南韓國防部表示，軍隊目前已安排4名新患者隔離，至於軍隊內是否出現交叉感染，則有待還流行病學調查以證實結果。南韓軍隊截至周一上午8點，累計有11名軍人確診，包括陸軍8人、海軍1人、空軍1人、海軍陸戰隊1人。

【南韓疫情】新天地教會萬人隔離 政府補貼6500萬惹爭議

【南韓疫情】疫情預警升至最高級別 相隔11年後首次

南韓軍隊的首名新冠肺炎確診者，為濟州海軍部隊的1名士兵。該士兵曾於休假時前往大邱，假期結束後返回濟州歸隊，其後於上周四（20日）確診。

外界憂慮軍隊內如有人感染新冠肺炎病毒，軍營的集體生活更容易導致集體感染。南韓國防部加強管制措施，於22日起限制軍人休假、外出、外宿及探視。另外，南韓截至周日（23日），軍隊內有超過7,000人遭隔離。

南韓日本遭以色列封關 大韓航空200人原機折返

意大利人搶買物資 淘空超市

責任編輯：鄭錦玲