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【零售寒冬】CK、UnderArmour代理尚晉執董減薪一半　中港澳多數店舖恢復營運

金融經濟 13:14 2020/02/24

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內地新冠肺炎（武漢肺炎）疫情爆發，在大中華經營國際品牌服裝零售的尚晉國際 （02528） 早前關閉內地大部分零售店、澳門所有零售店及香港1家零售店。集團最新表示，除了位於湖北省的零售店外，中國大部分零售店已恢復營運，港澳大部分零售店也恢復營運，部分零售店已縮短營業時間。

尚晉董事會預期，疫情在短期內將對集團於中國、澳門、香港及台灣的營運構成不利影響，包括暫時關閉店舖、旅客人數減少及消費氣氛減弱等因素影響。

尚晉續指，為控制成本，公司持續與集團零售店業主磋商減免零售店租金，並對所有執行董事及高級管理層實施分別50%及30%的自願減薪，由2月1日起為期三個月。

據尚晉上市招股書，集團在大中華經營215家自營零售店舖，銷售產品品牌包括Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Under Armour等。

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責任編輯：陳健婷

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