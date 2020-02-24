【新冠肺炎】航空業營收銳減　損失料超越沙士

▲ 最新消息傳出，中國政府正考慮推出救助航空企業的措施，包括對航空公司注資以支持財政、銀行貸款優惠政策、飛機租賃優惠政策等，同時鼓勵大型航空公司對中小航空公司進行併購重組。

受新冠肺炎（武漢肺炎）衝擊，航空業損失慘重。據國際航空運輸協會（IATA）最新報告指，2003年經歷沙士時，亞太地區航空業全年營收減少60億美元（約467億港元）。國際民航組織（ICAO）就推斷，今年首季全球航空公司營收將銳減40億至50億美元（約311億至389億港元），尚未將貨運量減少的潛在影響計算在內，恐怕整體損失超越沙士時期。

芬航停飛內地 看重亞洲市場

疫情持續蔓延，芬蘭航空的擴充業務計劃亦觸礁。該企早前宣布，將暫停飛往北京、上海、南京和廣州航班，直到3月底；並將往返香港的航班數量，從每天兩班減至一班。

連同香港國際機場，目前芬航在中國航點，涉及6個城市、7個機場。芬航行政總裁Topi Manner強調：「觀察客運營收，有6成收入是來自亞洲旅客的轉機流量，反映地區業務增長強勁。香港過去多月的示威活動，芬航從未減航班，而中國市場屬長期部署，我們將繼續努力連接歐洲和亞洲旅客。」

▲ 芬蘭航空行政總裁Topi Manner強調，香港過去多月的示威活動，芬航從未減航班，因香港的競爭優勢仍非常大。（陳智良攝）

中國航空局於本月10日分析民航安全運行形勢時曾稱，將支持航空公司根據需要，進行聯合重組、優化運力。外媒估計，如果內地航空公司未能融資解困，或將洗牌合併。

記者：姚慧儀