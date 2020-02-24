科技園及數碼港配合政府「防疫抗疫基金」　推租金寬免措施

▲ 科技園及數碼港均表示，本港正面對前所未有的挑戰，令不少創科企業大受影響；創新及科技是推動多元經濟發展及數碼轉型的的重要產業，有必要向業界提供適切的支援。

港人擔心新冠肺炎（武漢肺炎）病毒傳播感染，消費意欲大減。港府日前就宣布成立「防疫抗疫基金」，以提升應對新型冠狀病毒疫情的能力，以及向受影響的企業及市民提供更多支援。而基金下的其中一項措施，就是為香港科學園、創新中心和工業邨的租戶寬免六個月的租金，撥款已獲立法會財務委員會正式通過。

【新冠肺炎】創科局擬向科技園等初創提供紓困措施 寬免租金6個月

為配合政府在基金下的措施，位於科學園、工業邨，以及數碼港的現有租戶及初創企業，將可在2020年4月1日至9月30日期間獲全額租金寛免，面積以10,000平方呎為上限。受惠租戶包括培育公司、夥伴企業、零售與食肆營運商、以及提供專業服務的公司。

在現時嚴峻的經濟環境下，科技園積極為初創公司、夥伴企業及園區社群提供援助，包括於去年10月推出為期6個月的5折租金寬減，並凍結2020年的租金、管理費及服務費。而數碼港則自去年10月起，向所有商業租戶及初創公司提供50%的租金寬減，有效期至今年3月。

科技園及數碼港均表示，本港正面對前所未有的挑戰，令不少創科企業大受影響。創新及科技是推動多元經濟發展及數碼轉型的的重要產業，有必要向業界提供適切的支援，確保香港經濟能維持高創新、高科技、高產值發展勢頭。對於政府延長並加大租金寬免的措施，他們相信措施除了可紓緩創科企業的財政壓力，以解其燃眉之急外，更能有助保留本港的科研實力及人才，保持本港創科動力，帶動創科界繼續發展。

【武漢肺炎】貿發局：將推中小企升級轉型支援計劃 助中小企對抗逆境

責任編輯：施雯雯