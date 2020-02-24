【口罩工廠】新世界設口罩生產綫日產20萬個 成人兒童均有份（第二版）

▲ 消息指，新世界擬於屯門建設無塵廠房，生產口罩。

市面上口罩短缺情況持續，有企業索性自設口罩生產綫。新世界 （00017） 表示，旗下慈善基金正籌備本港口罩生產綫，擬於屯門建設無塵廠房，料3月底至4月初投產，製成品將會發放給有需要人士。

多間發展商早前已出錢出力，捐錢及採購防疫用品，對抗疫情，新世界則成為首間發展商直接生產防疫用品。

據了解，新世界訂造口罩設備前，曾諮詢科技園及生產力促進局意見，預期口罩生產綫抵港後，會先進行測試，才正式投入生產。

新世界發言人表示，會在本港設置生產綫生產口罩，免費派發給非牟利團體，幫助基層市民渡過疫情難關。兩台生產機由台灣運港，若4月投入生產，預計每日生產20萬個囗罩，而口罩原材料正向東歐國家搜購。

發言人續指，執行副主席鄭志剛認為香港因疫情出現口罩荒，故希望在香港製造有質量的口罩，並基於兒童口罩供應短缺，特別將部分產能撥作會生產兒童口罩，免費向學校派發。

（第二版加入向學校派發兒童口罩）

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責任編輯：袁諾曦