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【半導體市場】南韓疫情擴大 恐衝擊全球半導體產業

金融經濟 14:05 2020/02/24

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南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情嚴峻，南韓連續5日的確診人數攀升，周一（24日）上午再宣布新增161人確診新冠肺炎，當地股市今日急瀉約4%。有員工確診的三星今日急挫4%、SK海力士亦跌約3.4%。分析指出，新冠肺炎疫情在南韓若擴大蔓延，恐怕將衝擊全球半導體供應鏈，尤其是記憶體產業。

三星1名員工確診  SK海力士多名員工需隔離

三星此前確認，在南韓東南部龜尾市的智能手機廠房有員工確診新冠肺炎，該工廠已經緊急關閉。該工廠原先是Samsung製造摺疊手機Galaxy Fold和Galaxy Z Flip的廠房。三星表示，計劃在周日前完成這家工廠的消毒工作，並在周一恢復工廠的運營。

雖然龜尾廠房只生產少量智能手機，相信對三星整體生產量的影響不大。然而，事件可能對手機產業鏈、存儲器領域等響起警號。

除了三星，南韓記憶體晶片大廠SK海力士此前表示，位於韓國京畿道利川工廠的一名新員工，曾與大邱市新冠肺炎確診病者有密切接觸，公司出於安全考慮，所有與該員工有接觸的人員全部隔離。

全球記憶體市佔率  南韓佔逾7成

2019第四季全球DRAM廠市佔率（資料來源：TrendForce)

據集邦科技 （TrendForce） 統計，目前全球記憶體市佔率當中，南韓企業即囊括了73.3%，其中三星電子市佔率全球最高，市佔達43.5%，SK海力士居第二名，市佔達29.2%。

另一邊廂，韓國手機產業界也對於產業鏈情況感到憂慮，雖然韓企在越南生產手機，但是智能手機零件有30%來自中國，內地工廠停工可能令零件供應出現嚴重問題，包括中國製的電線、插頭、插座、相機零組件等。目前許多韓國製造商在越南的庫存只能支撐2至4週，供應斷鍊的壓力日增。

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