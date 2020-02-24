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【南韓疫情】出事以色列團團友 返韓後曾如常浸溫泉及到餐廳

環球社會熱點 12:52 2020/02/24

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出事的以色列旅行團，確診新冠肺炎人數持續增加。大部分團員返南韓後，曾如常浸溫泉及上班。

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情繼續擴散，南韓一個到以色列朝聖的旅行團，確診新冠肺炎數目繼續增加，一行39人中最新有29人確認受感染。團員返南韓後，不少人繼續使用公共設施，包括浸溫泉及到餐廳吃飯等，恐引發新一波社區傳播。

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旅行團本月16日回國，但直至21日才開始有患者證實確診，更令人擔心的是，據韓聯社報道，他們回國後，翌日便如常上班，當中部分人在教會及書店工作，他們又曾到溫泉、餐廳，甚至參加團體活動。

當局初步調查發現，至少170多人曾與他們有接觸，恐爆發新一波社區傳播潮，引發更多新冠肺炎病例。

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南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬表示，以色列境內未出現社區傳播，加上朝聖團團員來自疫情較嚴重的慶北地區，相信他們是先在國內染病，再在旅行期間互相交叉感染，正追查具體感染途徑。

受今次事件影響，南韓對從以色列返國的旅行團高度警惕，另一團28人的以色列團亦將返回南韓，政府已安排專車，準備將團員送往特別地點接受隔離觀察。另外，以色列亦因此對南韓封關，禁止所有來自南韓的航班及南韓公民入境。

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責任編輯：林建忠

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