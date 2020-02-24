「飛行之恥」歐美冒起　芬航推減碳計劃護環境

▲ 芬蘭航空行政總裁Topi Manner表示，過去推動可持續發展概念時，不少人批評經濟增長對環境的影響，但其實兩者可並存。（陳智良攝）

經濟低迷，企業為求生存節省成本；長遠而言，要想方法迎合客人需要。新世代重視環保及社會責任，芬蘭航空（Finnair）去年落實減碳計劃「Push for Change」，為未來航班使用生物燃料，包括廚餘生成的「地溝油」。

全球暖化不斷加劇，本月9日南極洲西摩島更錄得攝氏20.75度高溫，創下南極歷來最高溫。據國際航空運輸協會（IATA）統計顯示，2018年航空業二氧化碳排放量約9億噸，相當於世界整體的2%。

芬蘭航空行政總裁Topi Manner接受本報專訪時稱，未來該企將迎來一場大革命，每年將燃料效率提高1.5%，長遠達到碳中和。「雖然這個目標不易達到，但我們決心實現它。」惟他承認，投資成本將非常高，

生物燃料價格往往比噴氣燃料高3至5倍，但相信當業界大量使用，會存在更多供應來源，價格終會下降。

▲ Topi Manner自2019年1月起擔任芬蘭航空行政總裁，強調任內重責之一，是推動環保計劃。（陳智良攝）

近年「飛行之恥」（Flight shame）運動席捲歐洲，旅客紛紛宣布減少坐飛機，改乘低碳排放量的火車，除英國發起了「停飛2020」（Flight Free 2020）運動，比利時、法國、加拿大等國也相繼出現同類活動。

「改變始於一個小動作」是Push for Change計劃的亮點，強調旅客可透過一鍵按鈕，來改變世界。乘客買機票時，可選擇是否購買生物燃料，以減少所乘搭航班的碳排放；抑或支持二氧化碳減排計劃，付費抵銷飛行的碳排放，芬蘭內陸綫為1歐元，歐洲境內為2歐元，國際綫則為6歐元，藉以資助東非莫桑比克人民高效能的爐灶，減少森林砍伐。

▲ 芬蘭航空積極採用生物燃料，早於2011年，便試過回收菜油來提供航班燃料，又引入更輕身的客機，減低耗油量。（法新社資料圖片）

夥設計品牌 推環保旅行套裝

減碳計劃下的生物燃料航班，已於去年8月由美國三藩市機場啟航，前往芬蘭赫爾辛基（Helsinki）萬塔機場。該兩航班的生物燃料混合物達12%，總二氧化碳總排放量減少近32噸。Manner透露，未來5年將投資3.5億至4億歐元（約29億至33億港元），增購較輕身的窄體客機，以減低耗油量，屬碳中和長期路綫圖中的關鍵任務。

此外，機艙內亦可實踐可持續發展的理念。該企與芬蘭設計品牌Marimekko合作，推出環保旅行護理套裝，旨在每年減少4,500公斤的塑膠垃圾。例如牙刷採用粟米澱粉合成的生物可分解塑膠，耳塞膠袋包裝以蠟紙取代，就連拖鞋也使用再生膠樽製成。他期望2022年前，將一次過塑料的使用量減少50%。

▲ 芬蘭航空與設計品牌Marimekko合作，推出全新環保旅行護理套裝，旨在每年減少4500公斤的塑膠垃圾。（Finnair/Facebook圖片）

「人瑞」追上數碼化 重客戶體驗

對於芬蘭航空快將成為「百歲老人」，他笑稱：

雖然公司已97歲，但仍與時並進，機艙內的北歐風格充分展現活力，未來將不斷改善客戶數碼體驗，帶領員工轉型。

舉例說，芬蘭航空App便能快速辦理登機手續、查看旅行證件等，淨推薦分數高達68分；減少實體報紙，改為提供電子報紙，並拍攝虛擬實境（VR）宣傳片等。此外，旗下技術工程師、總部員工每人獲分配一部iPhone，利用內部程式查看及優先排序工作計劃，以提高工作效率。

芬蘭航空在過去12個月，載客量約為1,450萬人，歐洲目的地數量超過100個，亞洲亦有逾20個連接點。為推動可持續發展飛行，芬航除是歐洲首間航空公司營運新一代更環保的空中巴士A350 XWB，也是首間加入全球碳排放信息披露項目（Carbon Disclosure Project）領袖企業指數的航空公司。

記者：姚慧儀