【新冠肺炎】港企創手機APP「2 THX」　整合口罩開賣消息

▲ 本土科企公司OpenVR.shop日前推出名為「2 Thx」的手機應用程式，整合口罩及防疫用品開賣的最新消息。

在新冠肺炎（武漢肺炎）疫情威脅下，口罩及防疫物資成為搶手貨，香港甚至出現缺貨情況，撲口罩更成為港人的日常生活。為得到最快及最新補貨資訊，不少港人會留意社交平台，近日本地一間科企公司就開發電話應用程式「2 Thx」，透過用人工智能監察Facebook專頁，整合口罩及防疫用品開賣的最新消息。

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本土科企公司OpenVR.shop日前推出名為「2 Thx」的手機應用程式，該程式主要利用AI的機械學習（ Machine Learning ），作社交網絡監察（ Social Listening ）。當發現開賣防疫用品如口罩或搓手液，就會透過手機向用戶推送通知。

該程式目前已支援Android系統及iOS系統，而且使用方式十分簡單。下載後頁面就會出現多個分類，包括「口罩」、「搓手液」、「酒精」、「廁紙」。當選擇口罩後，就會有一系列的資訊，如店舖名字、貼文發布時間、開賣時間等。「2 Thx」建議，iPhone用戶可在桌面按設定，選擇通知，再選「2 Thx」，並允許通知，就能獲得最新及最快的資訊。

▲ 程式會提供一系列的資訊，如店舖名字、貼文發布時間、開賣時間等。（2 Thx截圖）

「2 Thx」亦提到，現階段主要整合經常有入貨的集團及個體店，而且系統仍未有能力判斷資訊真偽，有機會篩選出一些無關的貼文。但歡迎用戶舉報有問題的專頁或內容，他們會持續跟進。

責任編輯：曾曉汶