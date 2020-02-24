【盈喜盈警】一文看清企業表現預告　金斯瑞生物轉盈為虧（不斷更新）

▲ ▲ 企業業績預告，一文看清企業2019財年業績表現如何。

港股進入業績期，多間公司繼續公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈喜：



K2 F&B （02108） 預期，截至去年底的年底純利，將增長約27.5%。公司解釋，純利大幅增加主要歸因於：（1）旗下物業公平值將按年大升142.9%（此主要由於近期市場交易影響 ， 且作為新加坡規劃的一部分，市區重建局 （URA） 向 Midpoint Orchard 、 Orchard OG及Faber House擁有人提供優惠，以鼓勵彼等進行重建及振興新加坡最著名購物區） 、（2）營運開支減少淨額。



相關公告： 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

冠軍科技 （00092） 去年12底止半年業績由虧轉盈，由2018年同期虧損8100萬增長至5500萬元。公司表示，因整體毛利增加約540萬；按公允價值計入損 益之金融資產價值收益約1740萬元；出售持有物業的附屬公司及確認其他收入約870萬所致。



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神州控股 （00861） 預計去年全年純利按年增最多5成，2018年純利為1.5億元。公司表示，主要因不同業務板塊的持續增長以及運營效率的不斷提高。



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民銀資本 （01141） 預計，去年全年溢利較2018年增長不少於30%，主要因整體業務增長，其中包括資產管理業務、證券業務及投資業務等的增長。



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融創中國 （01918） 預計，去年全年溢利較2018年增長超過50%，主要因物業銷售交付的面積較上年度增加所致。

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東陽光長江藥業 （01558） 公布，去年全年股東應佔溢利按年增最少1.2倍，主要因核心產品可威之銷售收入持續增長；產品於全國醫療機構滲透率不斷提升；持續加強在專業學術界推廣其產品。

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彩客化學 （01986） 預期，去年錄得純利約5.03億（人民幣，下同），較2018年錄得純利2.23億元，增長約2.8億元，增幅為125.4%。主要原因是集團染料中間體平均銷售價格上升，以及該業務板塊維持相對較高的毛利率。

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中化化肥 （00297） 發盈喜。公司預計，去年年底淨溢利較2018年同期增加30%至40%，主要因公司持續強化戰略採購；化肥生產企業持續加強基礎工作。

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盈警：

金斯瑞生物 （01548） 表示，去年度業績或轉盈為虧，虧損金額介乎1.14億美元至1.44億美元（約8.9至11.2億港元），2018年度之純利則為2080萬美元（約1.6億港元）。管理層解釋，轉盈為虧原因乃：（1）BCMA臨床試驗及新細胞治療管線（如針對血液瘤、實體腫瘤及感染 性疾病等疾病的治療）的研發費用大幅提高、（2）生物科學服務及產品以及生物製劑開發服務所產生的研發費用大幅提高、（3） 招聘更多有經驗的人才及改善員工激勵政策。



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蒼南儀錶 （01743） 預計，去年錄得淨利潤將按年下滑約25%至35%，主要原因為，受天然氣行業因素影響，計量業務出現下降，以及公司持續加大對市場服務的投入，以致銷售費用有所增加，故對淨利潤產生影響。

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霸王集團 （01338） 預計，2019年全年淨虧損有所擴大，主要因公司產品銷售面臨激烈競爭，導致收入下降；電商管道的持續開發 增加支出，因而對本集團本年度的營業利潤率產生了負面影響。

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宏輝 （00183） 預計，去年年底止中期業績將由盈轉虧。公司表示，除稅前虧損介乎4000萬元至4500萬元；2018年年同期除稅前溢利則錄得2300萬元。

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