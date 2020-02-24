中電派息每股派1.19港元　全年派息合計3.08港元　嘉道理：有責任為年輕人創造希望

▲ 中電主席米高嘉道理利用業績報告，再鼓勵香港人迎難而上，也不能讓年輕人絕望。

中電控股 （00002） 公布，受累EnergyAustralia的零售業務商譽減值63.8億港元，去年總盈利下降65.6%至 46.6億港元，中電擬派第四期中期股息為每股1.19港元，中電全年總股息3.08元，較前一年派息多6港仙。

以中電中午收市價81.95元計，中電周息率3.76厘。

單計營運盈利，中電仍少賺20.5%至111.2億港元，反映香港業務准許回報率下調的全年影響，以及澳洲業務充滿挑戰的營商環境。

中電在香港本地電力業務，營運盈利跌13%至74.5億港元；香港以外業務的營運盈利，就跌28.4%至44.4億港元。若單計香港業務，中電業績較預期理想。中電全年綜合收入減少6.3%至857億港元。

中電主席兼大股東—米高嘉道理特別提及香港現時社會情況，「140 年前，嘉道理家族首次踏足這個美好的城市， 如今看到社會陷入紛爭局面，實在讓人傷感。」

他續稱，對香港未來的堅定信念並未動搖，「先父曾經將香港比喻為一個橡皮球，跌得愈深就反彈得愈高，寓意香港人迎難而上、 堅毅不屈和自強不息的精神」。社會的未來掌握在年輕人的手中，「我們有責任為他們創造希望」。

他表示，中電於2017年成立的中電學院，旨在為年輕人提供更多出路，讓他們對未來有所期盼，現時，有500 名學員正在修讀學院與4間香港及海外著名教育機構合辦的課程。中電也為香港員工提供房屋貸款計劃，受惠 者不乏年輕員工，以支持他們踏上置業階梯，首次自置居所。在香港置業並不容易，看到年輕同事能夠實現理想，實在令人欣慰。

嘉道理去年曾主動提及香港社會事件趨暴力，在報刊登「致香港人的信」，稱不支持暴力，又指年青人是香港未來，勿讓他們絶望。

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