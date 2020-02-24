噴納米光觸媒可消毒　恒地本周免費派予小巴的士

▲ 恒基地產透過家族捐款設立的「抗疫基金」，宣佈為本港逾4000小巴噴納米光觸媒消毒劑，並將派發予1.8萬部的士。

為應對新型冠狀病毒肺炎疫情，恒地 （00012） 主席李家傑、李家誠透過家族捐款設立的「抗疫基金」，宣布在香港及內地同時推出系列抗疫行動。在香港，「抗疫基金」會全額資助，為公共交通工具免費噴能長效消毒的納米光觸媒。考慮到小巴是不少市民的日常交通工具，基金會優先安排為全港4350多輛小巴噴塗，目前已跟個別小巴商會聯繫，最快將於本周內開始噴塗工序。

有關的納米光觸媒產品和技術由本地創科公司「睿致科技」（Raze Technology） 研發，獲國際認證，可消滅病毒和細菌達99.9%，長效達3 個月。

除了小巴，基金亦計劃向全港逾1.8萬部的士免費派發納米光觸媒噴劑，供的士噴消毒車廂，預料來貨可於下週內到港，現階段正跟的士商會商討派發安排。

此外，九巴於日前已宣布會自行斥資為旗下九巴及龍運巴士車隊噴納米光觸媒，「抗疫基金」表示，樂意為其他公共交通工具如地鐵、巴士等提供免費噴納米光觸媒，或商討其他合作方式，冀能惠及更多社會大眾。

在內地，恒基兆業「抗疫基金」將斥資購買20萬劑由國家中醫藥管理局推薦使用的「清肺排毒湯」中藥配方顆粒沖劑，捐贈給湖北省內19 所醫院的2.6萬名新冠肺炎病人服用。另外為支援醫護人員，已購買22.5 萬瓶維生素C和46萬支能量棒，透過「湖北省青少年發展基金會」，供超過15萬醫護人員享用。有關物資正分批陸續派送予各機構。

▲ 恒地「抗疫基金」將斥資購買20萬劑「清肺排毒湯」中藥配方顆粒沖劑，捐贈給湖北省內19 所醫院的2.6萬名新冠肺炎病人服用。

▲ 恒地購買的關醫療物資，正分批陸續派送予各機構。

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