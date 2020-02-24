【經人評論】大摩又中！上周看淡恒指一周後到價

恒指周一曾急跌近500點，低見26826點，較一周前約28000點高位，輾轉回吐近1200點。農曆新年後，即使新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）廣泛擴散，恒指僅短暫急挫，其後快速重回新春前水平。不過投行看法明顯相對審慎，大摩上周一（17日）把恒指年底目標價由原先的27500點，下調至26820點。大摩「摩笛」吹奏下，恒指僅僅一周時間已即時「到價」。

事實上，不止摩根士丹利團隊看淡恒指，瑞信團隊本月上旬已因應肺炎疫情，把恒指目標價由28000點，稍微下調至27500點，但相對而言，大摩團隊幾近在即市轉捩點發表報告。

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大摩亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛（Jonathan Garner）團隊近年屢準確地預測港股後市及升跌轉角。

於2018年11月貿戰氣氛正濃時，大摩已率先看好港股，2019年初港股氣氛如虹。去年3月，大摩再看好港股突破31000點，恒指最終雖未能到其目標，但仍能衝上30000點。

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及至5月，中美爭拗擴大至科技行業，大摩看法轉保守，目標價仍維持30000點以上，但補充若貿易爭議長期持續，或兩國於年底前仍未達成協議，恒指走勢會較接近其最悲觀情境預測23600點，恒指去年8月曾低見25200點水平。

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大摩最新分析以疫情衝擊為主題，認為行業基本面定會受挫。不過值得留意是，大摩團隊對市況動態反應快速，雖然報告屢以「年底目標價」為預測，但每當市場出現變化，該行往往無包袱地即時修正。

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