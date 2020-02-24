【伊朗疫情】伊朗指美國制裁 無阻新冠病毒檢測設備進口

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情在全球蔓延。伊朗疫情近日突然急劇惡化，公眾關注的問題是診斷設備的可用性。伊朗衛生部官員認為，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗實施嚴厲制裁，但無阻新冠病毒檢測設備進口伊朗。

▲ 伊朗衛生部官員認為，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗實施嚴厲制裁，但無阻新冠病毒檢測設備進口伊朗。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）稱：「美國制裁現時未對檢測設備的進口，造成任何問題，甚至將來也不太可能造成影響。」

他補充，伊朗實驗室具有檢測新冠病毒的能力，並已在一個多月前開始進口必要的設備。自上周確診死亡個案以來，其中有800多人需要進行新冠病毒測試或接受監控。

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世界衛生組織幫助伊朗獲得四套歐洲製造的新冠病毒診斷設備，而且還有更多在運送途中。

自從有關新冠病毒死亡個案的消息出現，伊朗人開始恐慌性購買食物。過去幾天，消毒用品、口罩和某些食品的價格上漲五倍。某些藥房的口罩也售罄。

有人呼籲關閉庫姆（Qom）的聖地，其為一個宗教景點，吸引了來自伊朗和其他穆斯林地區的遊客。但有高級牧師拒絕這個主意，認為將病毒與庫姆聯繫在一起，是美國陰謀的一部分，目的為試圖破壞宗教機構。

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責任編輯：曾子龍