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【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)

金融經濟 16:15 2020/02/24

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日本及南韓的情疫擴散升溫，拖累港股今日急挫逾400點。阿里巴巴（09988）今日隨大市大幅調整，挫逾3%。不過阿里股價調整後，散戶「血肉長城」護盤，午後更出現「四千人操」的大場面，其至取代滙豐（00005）的散戶愛股地位。

今早以來，阿里巴巴及滙豐都出現大量散戶護盤，午後更分別出現「四千人操」及「二千人操」的場面。截至收市，兩股股價都守於散戶護盤的價位之上。阿里巴巴今早裂口低開，全日反覆偏弱，全日收報205.2元，跌3.5%，跌幅稍為收窄；全成交額64億元，為港股成交第二大。滙豐收報56.5元，跌0.3%，日成交28億元。

相關文章：滙豐阿里同現「千人操」 散戶撈底勇進

阿里巴巴今早裂口低開，不過於今日低位205元價位，出現散戶「血肉長城」護盤。於午後尾市，阿里於205元的買入價位出現「四千人操」，掛出4,000買盤，合共240萬股股份的買盤，涉資4.9億元。

 

 

滙豐現「二千人操」護盤

散戶另一愛股滙豐今日微跌，今早於於56.5元的低位，亦出現「千人操」護盤的場面，惟散戶的熱情明顯不及阿里巴巴。到下午，滙豐更見「二千人操」，於56.5元的買入價位，出現2,200個買盤，合共560萬股股份買盤，涉資約3.16億元。

相關文章：【滙豐股價】滙豐7厘「息誘」 散戶「千人操」死守57元 (第三版)

 

 

責任編輯：錢家鋒

阿里巴巴－SW（09988） 香港股票 滙豐控股（00005）
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