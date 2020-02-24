【新冠肺炎】南韓三星有員工確診　手機生產線緊急叫停

▲ Samsung確認，在南韓東南部龜尾市的智能手機廠房有員工確診新冠肺炎，該工廠已經緊急關閉。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，全球各地都大為緊張。疫情更影響科技界，原訂於今日揭幕的MWC世界行動通訊大會亦被迫取消，不少內地手機和數碼產品的組裝廠商亦需要停工，令手機生產線大受影響。

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早前有消息指，Samsung需要將原本在內地生產的手機，改為在越南和韓國組裝，不過近日Samsung就確認，在南韓東南部龜尾市的智能手機廠房有員工確診新冠肺炎，該工廠已經緊急關閉。該工廠原先是Samsung製造摺疊手機Galaxy Fold和Galaxy Z Flip的廠房。消息指，感染肺炎的員工所工作的區域已即時關閉，直至2月25日之前不會開放，其他與該員工有接觸的員工已經自我隔離，同時會為他們檢查以確認他們是否有被感染。

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全球最大智能手機廠商Samsung 在南韓龜尾市的工廠，主要生產最新款的旗艦手機。龜尾市地理位置處於南韓大邱市附近，而大邱市正是目前南韓範圍內肺炎疫情最為嚴重的地區之一。不過，由於龜尾廠房只生產少量智能手機，相信對 Samsung 整體生產量的影響不大。

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責任編輯：施雯雯