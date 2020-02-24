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【南韓疫情】南韓周一確診231宗新型肺炎 死亡人數增至8人

環球社會熱點 16:39 2020/02/24

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南韓再新增161人確診新冠肺炎，累計增至763人確診，另外死亡病例增至7例。

南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情嚴峻，南韓連續5日的確診人數攀升，周一下午再新增70人確診新冠肺炎，全日暫時累計增231宗，總確診人數增至833人。另外，南韓再出現1名新冠肺炎患者死亡，累計增至8人死亡。

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韓聯社報道，該國由當地周日（23日）下午4點截至周一上午9點，共新增了161人確診新冠肺炎，其中129人與大邱市的新天地教會有關，另外32人的感染途徑暫時未明。截至周一下午4點，再增70宗確診新冠肺炎個案。

上午新增的129名與新天地教會有關的患者中，115人來自大邱市；8人來自慶尚北道；3人來自京畿道；2人來自慶尚南道；1人來自光州市。

其餘32名感染途徑未明的患者中，16人來自大邱市；7人來自京畿道、3人來自首爾、3人來自慶尚北道；2人來自釜山市、1人來自慶尚南道。

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南韓第8宗新冠肺炎死亡病例的患者，為清道郡大南醫院相關病例，確診後送往國立慶北大學醫院接受治療，其後死亡。

另外，一名62歲男患者死亡，為第7宗死亡病例。該男子與第6宗死亡病例的59歲男患者，同樣於東國大學慶州醫院接受隔離治療，令該院的新冠肺炎死亡病例增至5例。

韓聯社引述世界衛生組織統計指，截至周日下午，於日本橫濱港停泊的郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）有634人確診新冠肺炎，南韓境內確診病例數字已超越鑽石公主號的確診病例。

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責任編輯：鄭錦玲

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