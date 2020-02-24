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【意大利疫情】非疫區也搶買物資 淘空超市

環球社會熱點 11:15 2020/02/24

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意大利民眾搶買糧食及日用品，貨架被淘空。

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）續在全球蔓延，在意大利，感染人數增至最新突破200宗，並再多1人死亡，令死亡個案增至4宗。意大利政府在北部疫區封城，形勢急轉直下，住在非疫區的意大利人擔心封城區域擴大，搶買口罩、食物等物資，當地超市被搶購一空。

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【伊朗疫情】確診43宗 多國封伊朗邊境

疫症重災區倫巴底區（Lombardy）首府米蘭的超市，周日生意不同尋常地暢旺，大批民眾湧來購物，店員表示，周日一般會較多人，但今日的人數較正常周日多逾1倍。

購物客戴着口罩，大買特買蔬果、鮮肉、水、意大利粉等糧食，以及清潔劑、膠手套等日用品，超市的貨架被買得空空如下。不僅米蘭，北部多個距離被封疫區較遠的市鎮，如庫薩諾米拉尼諾（Cusano Milanino）等，都有類似情況。

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【南韓疫情】疫情預警升至最高級別 相隔11年後首次

被封閉的倫巴底區多個城鎮，戒備森嚴，軍警在區域外圍設置檢查站，禁止出入，英國廣播公司（BBC）報道，有區內被隔離的民眾表示，鎮上人口有約1.6萬人，但全鎮只有一間賣蔬果的店有營業。

意大利疫情愈見嚴峻，恐成病毒傳入歐洲缺口，區內國家亦提高警愓，鄰國奧地利就在邊境，截停一架來自威尼斯的火車，主因車上兩名乘客出現發燒病徵，但經測試後對新冠病毒呈陰性反應，火車後來獲放行。

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【意大利疫情】確診134宗 北部疫區封城抗新冠肺炎

責任編輯：林建忠

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