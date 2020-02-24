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【疫情無礙大灣區】WeChat Pay HK 3月可在澳門逾千地點使用

金融經濟 11:01 2020/02/24

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即使疫情爆發，無礙騰訊加強大灣區支付互通，最新宣布WeChat Pay HK 3月可在澳門逾千地點使用。

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情下，香港、澳門和廣東都嚴控人流防疫，但騰訊 （00700） 繼續加強大灣區跨境支付基建。騰訊旗下WeChat Pay HK 公布，獲批准開通港澳跨境流動支付，將3月內讓香港用戶在澳門數千個消費熱點以 WeChat Pay HK 錢包付款。

WeChat Pay HK開通香港用戶至澳門跨境支付服務，也會積極推動讓澳門居民到香港旅遊或工作時都可使用 WeChat Pay HK服務，未來會繼續加強港、澳和內地三地金融互惠互通，以流動支付作為連結金融科技發展的基石。

騰訊金融科技2018年底已推出WeChat Pay HK跨境支付功能，現時開通內地近百萬覆蓋衣食住行的線下商戶，方便港人到訪內地時使用。

騰訊金融科技副總裁陳起儒稱，早前已實現「雙向跨境支付」，讓香港用戶可以在內地無阻地以WeChat Pay HK消費，高興能與澳門各類金融機構聯手。

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騰訊控股（00700） 電子支付 微信支付 大灣區 澳門 香港 騰訊
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