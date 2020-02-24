【中興通訊股價】中興通訊股價逆市升1成再破頂、鐵塔大成交炒起　工信部促加快5G建設

▲ 【鐵塔中興】中興逆市升1成再破頂、鐵塔大成交炒起 工信部促加快5G建設

國家工信部促加快5G建設，5G概念股熱炒。中興（00763，深：000063）延續上周強勢，今日股價再破頂。 H股高見35.6元，曾升11%，計及除淨、紅股因素，股價再創歷史新高，全日成交達13億元；A股亦漲停，高見50.11元人民幣。

其他5G概念股亦逆市造好，中國鐵塔（00788）獲24億資金熱炒，曾升逾7%，全日收漲6.5%，俊知（01300）升8.9%，摩比發展（00947）升8.5%，中通服 （00552） 升5.6%，長飛光纖 （06869） 升3.5%。

市場憂慮內地5G進程因新冠肺炎（武漢肺炎）疫情推遲，國家工信部在上周末召開電視電話會議，並邀請中電信 （00728） 、中移動 （00941） 、聯通 （00762） 、中國鐵塔 （00788） 、中國廣電負責人交流發言。

工信部在會議強調，要加快5G商用步伐，基礎電信企業要及時評估疫情影響影響，制定和優化5G網絡建設計劃，加快5G特別是獨立組網建設步伐，發揮5G建設對穩投資、帶動產業鏈發展的積極作用。

工信部又指，電信企業要及時梳理5G在疫情防控中的作用，加快推廣新業務、新模式、新應用，把握5G在網絡教育、在綫醫療、遠程辦公等業務發展機遇，釋放新興消費潛力，擴大網絡消費。

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責任編輯：陳健婷