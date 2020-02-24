華潤堂與醫護並肩抗疫 口罩捐贈慈善活動

在新型冠狀病毒感染肺炎疫情陰霾下，令本港醫療系統更趨嚴峻，各界十分關注前線醫護人員的防護裝備數量。據醫管局早前公佈之統計數字，外科口罩、保護衣及保護面罩等防護裝備僅備有一個月之存貨量。同時，部份私家診所亦因本港口罩供應短缺而需要暫停應診，影響了市民的健康需要。有見及此，華潤集團指示旗下華潤堂，與香港醫護人員並肩抗疫，捐贈15,000個合規格的外科口罩予香港醫學會，並由香港醫學會統籌，分發給前線醫護人員及合資格的私家醫生。

華潤堂於2020年2月20日上午舉行「與醫護並肩抗疫 口罩捐贈慈善活動」，由華潤醫療控股有限公司董事長胡定旭先生及華潤堂有限公司董事總經理姚青琪先生代表，將15,000個合規格的外科口罩(價值$24,000) 送贈予香港醫學會，並由香港醫學會會長何仲平醫生及香港醫學會行政總監林偉珊小姐代表接受。華潤堂冀望今次的捐贈活動能紓緩醫療機構緊張的防護物資供應，並為緊守崗位的前線醫護人員送上支援。

華潤堂專業團隊繼續竭力於世界各地包括日本、韓國、歐洲搜羅各款符合規格及優質的口罩及消毒產品，同時爭取盡快送抵香港，與市民大眾並肩同行，盡最大努力為大家守護健康，齊心抗疫！

（資料由客戶提供）