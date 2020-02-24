【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）

▲ 會德豐、九倉、九倉置業齊停牌，圖為會德豐（00020）主席兼常務董事吳宗權。

會德豐 （00020） 、九龍倉 （00004） 和九龍倉置業 （01997） 齊公布，今日上午9時起短暫停牌，公司有關的債券、結構性產品亦將同時短暫停止買賣。

會德豐稱，短暫停牌以待根據香港收購及合併守則發布的公告。九倉和九倉置業就僅指出，待發布屬該公司內幕消息的公告。

彭博引述投資顧問公司United First Partners亞洲研究部負責人Justin Tang表示，會德豐或以每股作價27.58元，從少數股東手中回購九倉股份，相當於九倉停牌前收市價19.7元，溢價40%。

Justin Tang指，九倉過去1年表現不及會德豐，九倉累跌22%，而會德豐跌12%，指現時私有化時機已到，認為私有化後，料吳光正家族會繼續持有逾50%合併後公司股份。

自九倉置業分拆上市後，九倉業務變相以內地地產為重心，市值因而縮減，停牌前市值600億元。會德豐目前市值970億元，擁有海港城、時代廣場兩大核心資產的九倉置業市值約1220億元，為同系市值最高。

（新加入UFP指會德豐或溢價40%私有化九倉消息）

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責任編輯：麥德銘