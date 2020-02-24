美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）

▲ 黑期跌逾200點道期曾跌400點 金價再創7年高（不斷更新）

武漢肺炎恐擴散成區域性或環球性風險，環球資金大避險，港股急挫逾400點後，散水跡象未消，美股暴挫，道指最多曾瀉1079點，插水3.7%，收市仍挫逾千點；恒指夜期亦重創，曾報26310點，一度挫353點，低水511點。

【05：15】美股道指收市大瀉1031點，收報27960點，點數及3.6%跌幅同為2018年2月以來最差，道指和標指今年升幅全數抹掉，標指跌111點，報3225點，跌幅3.3%；納指跌355點，報9221點，跌幅3.7%。

【03：45】美股道指經午市暴瀉逾千點後，跌幅略為紓緩，暫跌885點報28107點，本港恒指夜期收報26443點，跌220點，低水377點，成交張數達47,394張。中概股阿里巴巴 （09988）ADR更一度跌至202.51美元，折合港股價約197元，現報205.84美元，折合港股價約200.5元，較港股價低4.7元。騰訊（00700）ADR暫報386元, 較港昨收市價低4.4元。

【03：00】美股道指跌幅略為收窄，暫跌963點28028點，本港夜期報26452點，跌211點，低水371點，成交張數達46,709張。中概股阿里巴巴 （09988）ADR更一度跌至202.51美元，折合港股價約197元，現報204.5美元，折合港股價約199.5元。騰訊（00700）ADR暫報385元, 較港昨收市價低5.4元。

【02：18】美股午市恐慌性抛售持續, 道指曾急插1079點，低見27912點, 標指曾跌118點低見3219點, 納指一度挫410點, 至9166點, 跌幅達4.3%，道指目前跌幅維持逾一千點。

【02：04】美股道指跌勢加劇, 跌幅擴至1051點, 暫報27941點，現貨金大升31.3美元，高見1,674.74美元。

【01：33】美股道指午市愈跌愈多，跌幅擴至逾一千點, 暫報27979點，跌1012點，跌幅達3.5%, 現貨金受追捧, 最高曾升見1689.31美元，大升45.9美元，升幅達2.8%，再創7年高。

【01：16】美股道指跌逾一千點, 暫報27989點，跌1003點，納指曾挫4.3%，跌410點, 低見9166點, 標指亦曾最多跌108點至3228點，千點跌幅瞬即部分抵銷，美股跌幅暫時仍逾900點。

【01：07】美股道指午市跌幅反覆擴大，大瀉953點暫報28039點，納指重挫3.8%跌365點，3大指數跌幅皆逾3%, 恒指夜期跌188點，暫報26475點, 低水345點, 成交張數達44,008張。

【24：11】美股道指跌近3%，暫報28135點瀉856點，納指重挫3.4%跑輸大市, 恒指夜期跌幅收窄至173點，報26490點, 低水330點, 成交張數達40,272張。中概股阿里巴巴 （09988）ADR跌幅稍收窄, 暫報204.97美元，折合港股價約199.6元。騰訊（00700）ADR暫報386.6元, 較港昨收市價低近1%。

【23：40】美股道指跌約870點，中概股同樣受累，其中阿里巴巴 （09988）ADR更一度跌至202.51美元，折合港股價約197元。本港夜期報26450點，低水371點。重磅藍籌股騰訊（00700）ADR更挫至385元水平，反映出市場擔憂港股表現。



【22：40】美股暴挫，道指最多曾瀉997點，暫報28163點，插829點或2.9%；恒指夜期亦重創，報26415點，挫248點，低水406點。

【19：25】美股道指期貨跌幅擴至821點或2.9%，港股夜期跌至26426點，低水395點。

【17：30】環球資金大避險，道指期貨現挫逾700點，港夜期開市早段亦再插約200點，低水逾300點，現報約26475點。可預期恒指後市尚見隱憂。

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【16：30】黑期續跌約145點，報26667點。道期跌560點，報28421點。

【16：30】即月期指收報26663點，跌537點或2%，低水158點

【16：27】油價跌幅擴大至3%。

【16：25】歐股承接跌勢，英國FTSE 100指數跌1.9%；德國DAX指數跌2.6%；法國CAC 40指數跌2.7%。

【16：19】道期跌幅擴大至近500點，最新報28483點，跌498點。

【16：12】道期最新跌470點，報28511點。

新冠肺炎（武漢肺炎）仍是市場焦點，市場避險情緒升溫，港股低開203點，跌穿27000點水平，其後跌幅擴至近500點，最終跌近490點。



【16：10】恒指收報26820點，跌487點或1.8%；國指收報10568點，跌222點或2.1%，主板成交1241億元。

騰訊 （00700） 跌2.6%，收報390.4元；友邦 （01299） 跌2.2%，收報77.35元，2股合計，已拖低大市143點。

電能 （00006） 逆市升1.7%，為表現最佳藍籌；中石油 （00857） 跌4.7%，藍籌中跌幅最大。

5G股中興通訊 （00763） 升9.2%，破頂高見35.6元；鐵塔 （00788） 升6.5%。

【15：30】道期跌453點，報28528點。

【15：24】港股臨近尾段跌約450點。50隻藍籌當中，撇除九倉 （00004） 短暫停牌，僅電能 （00006） 及長江基建 （01038） 上升，其中電能逆市升1.2%；長江基建升0.3%。

【15：15】大市跌幅再次擴大，跌近500點，跌穿今早低位。

【15：04】內地股個別發展，上證綜指收報3031點，跌0.3%；深證成指收報11772點，升1.2%。

【15：00】韓股跌83點或近3.9%，報2079點。

【14：55】醫療股下挫，平安好醫生 （01833） 跌4.5%；阿里健康 （00241） 跌4%。

【14：50】內需股受壓，百威 （01876） 跌4.3%；旺旺 （00151） 跌3.4%；蒙牛 （02319） 跌2.9%。

【14：48】大市午後走勢反覆向下，恒指最新跌近450點。

【14：07】培力控股 （01498） 午後曾急飈76%，高見1.5元，最新升56%，報1.33元。培力控股公布，廣西藥監局經應急申請程序批准廣西中醫藥大學附屬瑞康醫院作出的申請，委託培力控股全資附屬公司培力（南寧）藥業有限公司，代其生產調配清肺排毒湯顆粒。

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【13：33】滙豐 （00005） 午後倒升0.2%，高見56.8元。

【13：17】深證成指午後升幅擴至1.1%，至於上證綜指則跌2.2%。

【13：08】中興 （00763） 午後升幅擴大至一成，破頂高見35.2元。

【13：05】港股午後初段續跌逾400點，最新報26892點，跌416點。

【13：00】中電控股 （00002） 績後股價一度跌0.6%，低見81.5元，最新報81.75元，跌0.3%。中電公布，受累EnergyAustralia的零售業務商譽減值63.8億港元，去年總盈利下降65.6%至 46.6億港元，中電擬派第四期中期股息為每股1.19港元。中電中午收報81.95元，跌0.06%。

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【12：02】新冠肺炎疫情持續蔓延，拖累環球市場表現。恒指中午收報26903點，跌404或1.5%，失守100天綫（約27216點），國指中午收報10600點，跌190點或1.8%，主板成交701億元。

道期最新跌411點或1.4%，報28570點；標普500期貨跌48點或1.4%，報3291點；納指期貨跌182點或1.9%，報9276點。

首爾KOSPI指數跌3%或65點，報2097點。南韓上午再宣布新增161人確診新冠肺炎，累計增至763人確診。南韓總統文在寅此前宣布，將南韓新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別。

【11：31】上證綜指中午收報3029點，跌0.3%，深證成指中午收報11710點，升0.7%。

【11：20】騰訊 （00700） 跌幅略為收窄至2.2%，港股跌勢略為回順，大市跌約400點，港股今早曾跌最多482點。

【11：13】美聯集團 （01200） 跌逾4%。美聯工商舖 （00459） 則逆市升近0.9%。主席黃建業帶頭減月薪4成，與員工共度時艱。

【11：10】道期跌幅擴大至421點，報28560點。

【11：05】旺旺 （00151） 跌3%。旺旺表示，目前尚未回復正常生產水平，又指疫情可能會對2月（中國農曆新年後）及3月的業務營運及財務表現産生不利的影響。

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【11：01】騰訊 （00700） 跌幅擴大至2.6%，試穿390元水平。

【10：52】維達國際 （03331） 股價升逾3%。集團行政總裁兼執行董事Johann Christoph Michalski上周三（19日）行使2011年4月15日向他授出的8萬份購股權，每股8.648元，同日，他在公開市場出售8萬股公司股份，平均每股19.6665元，第二日，他再於公開市場購入8萬股，平均每股19.727元。

【10：46】小米 （01810） 股價跌近4%，一度跌至接近12元水平，低見12.08元。

【10：29】工信部日前召開電視電話會議，講述加快推進5G發展、做好信息通信業復工復產工作。除中興 （00763） 升近4%破頂，鐵塔 （00788） 升逾3%；南方通信 （01617） 升逾4%；長飛光纖 （06869） 、中通服 （00552） 升逾1%。

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【10：24】「ATM」3股下挫，阿里巴巴 （09988） 、美團點評 （03690） 分別跌逾3%，其中美團再失守100關。騰訊 （00700） 跌穿400大關，股價跌逾2%，低見392元。騰訊個股拖低大市近70點。

【10：18】大市跌幅擴大至近400點，跌至近26900點水平。

【09：58】三桶油隨油價下挫，中石油 （00857） 跌近4%，破底低見3.23元；中海油 （00883） 跌3.6%；中石化 （00386） 跌1.9%。

【09：52】恒指公司上周五收市後宣布季檢結果，藍籌股無變動；國指則有兩隻成份股變動，海螺創業 （00586） 、舜宇 （02382） 齊齊晉身國指成份股，剔走人保 （01339） 、中車 （01766） 。海螺創業逆市升1.1%；舜宇跌近1%。另外，人保跌2%；中車跌2.5%。

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【09：48】韓股跌幅擴大至3%。

【09：42】金價創7年高，黃金相關股造好，中國黃金 （02099） 升7%；招金 （01818） 升4.3%；SPDR金ETF （02840） 升1.8%，破頂高見1222元；紫金 （02899） 升2.1%。

【09：41】長城汽車 （02333） 逆市升5%，長城汽車公布去年業績快報，按照中國企業會計準則，去年歸屬於公司股東的淨利潤按年跌13.7%至44.9億元人民幣，若扣除非經常性損益，淨利潤則增2.4%至39.8億元人民幣。

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【09：39】避險情緒升溫，部分防守性強的公用股逆市靠穩，中電 （00002） 升近0.1%；電能 （00006） 升0.2%；煤氣 （00003） 跌0.4%。

【09：35】大市早段跌幅擴大至逾300點，跌穿27000點水平，最新報26973點。

【09：34】東岳 （00189） 股價升4.2%。東岳分拆東岳有機硅於深交所上市，獲批發行不超過3億股A股。

【09：32】中興 （00763） 逆市造好，中興股價升6%，破頂高見34.15元。

【09：20】恒指開報27105點，跌203點或0.7%，失守100天綫（約27216點）；國指開報10699點，跌91點或0.9%。

騰訊 （00700） 失守400元大關，低開近2%，開報393.2元。

另外，滙豐 （00005） 無升跌；中移動 （00941） 逆市升近1%；港交所 （00388） 跌近1%；友邦 （01299） 跌1.3%。

【09：18】人民幣中間價較上日下調36點子，開報7.0246。

【09：18】人行今日並未開展逆回購操作，淨回籠3000億元人民幣。

【09：15】即月期指開報26980點，跌220點或0.8%。

【08：58】九倉 （00004） 、九倉置業 （01997） 、會德豐 （00020） 開市前公布短暫停牌。其中會德豐表示，以待根據香港收購及合併守則發布的公告。

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【08：45】黑期跌幅擴至約300點，報26988點，道期跌325點，報28656點。

【08：43】市場憂慮新冠肺炎疫情打擊原油需求，油價於亞洲時段跌逾2%。

【08：38】比特幣再次突破10000美元，24小時升逾3%。

【08：33】盛傳是滙豐 （00005） 新行政總裁的熱門考慮人選意大利裕信銀行（UniCredit）行政總裁米斯捷（Jean-Pierre Mustier），據報已決定決定留在意大利裕信銀行，拒絕轉投滙豐。

米斯捷據報己拒絕轉投滙豐接任行政總裁

【08：14】 首爾KOSPI指數跌2.3%，報2112點。 韓圜兌美元跌0.7%，創去年8月以來新低。日股假期休市。

【07：45】黑期跌逾200點，報27071點，曾跌至26893點。道期曾跌約400點，最新跌323點，報28658點。

【07：40】新冠肺炎疫情或影響全球經濟，避險情緒升溫，金價一度飈升2.2%至1679.7美元，創2013年2月以來最高水平。金價上周升近4%。

【07：40】億達中國 （03639） 公布，執行董事陳東輝因涉嫌職務侵佔罪，被內地公安部門拘留，尚未能與陳東輝取得聯絡，且尚未取得有關拘留的進一步資料，而陳東輝被拘留，可觸發若干貸款被要求立即償還。

億達︰執董被拘留 可觸發若干貸款被要求立即償還

【07：00】美股上周五下挫，道指早段跌327點，最終跌227點，報28992點；標指跌35點，報3337點；納指跌174點，報9576點。

港股ADR收報27331點，升23點或0.08%。恒指夜期收報27280點，升80點或0.3%。

道指上周五跌227點 港股ADR升約23點

責任編輯︰梁浩碩