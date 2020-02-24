▲ 億達︰執董被拘留 可觸發若干貸款被要求立即償還

億達中國 （03639） 公布，億達中國執行董事陳東輝因涉嫌職務侵佔罪，被內地公安部門拘留。億達中國尚未能與陳東輝取得聯絡，且尚未取得有關拘留的進一步資料，而陳東輝被拘留，可觸發若干貸款被要求立即償還。

公司表示，基於公司中國法律顧問的法律意見，陳東輝被拘留已在技術上導致發生集團所訂立未償還本金總額不多於約45.79億元人民幣的若干貸款協議項下的若干觸發事件。由於該等觸發事件，相關貸款的相關貸款人可要求立即償還相關貸款的未償還貸款、應計利息及所有其他應計或未償還的金額。同時，集團已盡最大努力與相關貸款人溝通及磋商，以獲得有關觸發事件的豁免，目前尚未自相關貸款人獲得豁免。

於拘留前，相關貸款已按集團須即時償還貸款入賬，及拘留本身不會影響相關到期日以及不會導致集團短期貸款總額增加。基於公司瞭解，貸款人是否根據標準格式條款要求集團還款，主要基於對集團經營情況之判斷。

公司強調，經營財務狀況維持穩定，整體經營情況持續健康。因此，相信貸款人立即要求償還相關貸款的機會甚微。公司根據針對陳東輝的調查及拘留狀況，或會適時考慮其他合適人選代替。

公司董事會及管理層將繼續積極與相關貸款人就相關貸款溝通，以獲得豁免；及評估有關情況對集團財務狀況及現金狀況的潛在影響。

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責任編輯︰梁浩碩