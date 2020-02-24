▲ 道指上周五跌227點 港股ADR升約23點

道指上周五跌227點

新冠肺炎（武漢肺炎）仍是市場焦點，市場避險情緒升溫，美股上周五下挫，道指早段跌327點，最終跌227點，報28992點；標指跌35點，報3337點；納指跌174點，報9576點。

港股ADR升約23點

港股ADR收報27331點，升23點或0.08%。恒指夜期收報27280點，升80點或0.3%。

紐約期油跌近1%

市場再憂慮肺炎疫情影響原油需求，油價下跌，紐約期油收報53.38美元，跌0.5美元或0.9%；布蘭特期油終止8連升，收報58.5美元，跌0.81美元或1.4%。

日圓從10月低位回升

美國2月份服務業陷入收縮，美元回落，美滙指數報99.41。歐元兌美元報1.084；日圓從10月低位回升，美元兌日圓111.48。

美國10年期債息報1.473厘。

金價升至7年高

避險情緒升溫，金價升至7年高，紐約期金收報1648.8美元，升28.3美元或1.7%。現貨金於1669美元水平。

責任編輯︰梁浩碩