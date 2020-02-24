  • 22°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:03
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

道指上周五跌227點 港股ADR升約23點

金融經濟 07:25 2020/02/24

分享：

道指上周五跌227點 港股ADR升約23點

道指上周五跌227點
新冠肺炎（武漢肺炎）仍是市場焦點，市場避險情緒升溫，美股上周五下挫，道指早段跌327點，最終跌227點，報28992點；標指跌35點，報3337點；納指跌174點，報9576點。

港股ADR升約23點
港股ADR收報27331點，升23點或0.08%。恒指夜期收報27280點，升80點或0.3%。

紐約期油跌近1%
市場再憂慮肺炎疫情影響原油需求，油價下跌，紐約期油收報53.38美元，跌0.5美元或0.9%；布蘭特期油終止8連升，收報58.5美元，跌0.81美元或1.4%。

日圓從10月低位回升
美國2月份服務業陷入收縮，美元回落，美滙指數報99.41。歐元兌美元報1.084；日圓從10月低位回升，美元兌日圓111.48。

美國10年期債息報1.473厘。

金價升至7年高
避險情緒升溫，金價升至7年高，紐約期金收報1648.8美元，升28.3美元或1.7%。現貨金於1669美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

最新專欄文章 更多

金股滙行情 - 道指跌128點港股ADR跌204點 金價升至7年高
2020/02/21
道指跌128點港股ADR跌204點 金價升至7年高
金股滙行情 - 道指升115點港股ADR跌36點 美滙指數創近3年高
2020/02/20
道指升115點港股ADR跌36點 美滙指數創近3年高
金股滙行情 - 道指跌165點 港股ADR跌151點
2020/02/19
道指跌165點 港股ADR跌151點
金股滙行情 - 美股休市歐股向好 恒指夜期升23點
2020/02/18
美股休市歐股向好 恒指夜期升23點
美股 ADR 布蘭特期油 紐約期油 紐約期金 恒指夜期 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）