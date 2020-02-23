  • 22°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:03
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】習近平︰貨幣政策要更靈活　適時出台新措施

金融經濟 23:19 2020/02/23

分享：

國家主席習近平表示，貨幣政策要更加靈活。

新冠肺炎疫情令經濟活動受阻，企業復工進展緩慢。國家主席習近平最新就企業有序復工復產提出8點要求，包括，全面恢復生產生活秩序，繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費政策。另外，貨幣政策要更加注重靈活適度，並指會適時推出新的政策措施。

習近平表示，要落實分區分級精準復工復產，即低風險地區要盡快將防控策略調整到外防輸入上來，全面恢復生產生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。

此外，國家亦要加大宏觀政策調節力度。積極的財政政策要「更加積極有為」，繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費政策，幫助中小微企業渡過難關。穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，用好已有金融支持政策，適時出台新的政策措施。

其餘6點要求包括︰

全面強化穩就業舉措︰要減負、穩崗、擴就業並舉，針對部分企業缺工嚴重、穩崗壓力大和重點群體就業難等突出矛盾，支持多渠道靈活就業，做好高校畢業生就業工作。

堅決完成脫貧攻堅任務︰要努力克服疫情影響，狠抓攻堅工作落實，幫助貧困勞動力有序返崗，支持扶貧龍頭企業、扶貧車間盡快復工，加快建立健全防止返貧機制。

推動企業復工復產︰要落實分區分級精准防控策略，打通人流、物流堵點，放開貨運物流限制，推動產業鏈各環節協同復工復產。要積極擴大國內有效需求，加快在建和新開工項目建設進度，加強用工、用地、資金等要素保障。

不失時機抓好春季農業生產。要抓緊解決影響春耕備耕的突出問題，組織好農資生產、流通、供應，確保農業生產不誤農時。

切實保障基本民生︰要保障主副食品供應，強化對困難群眾的兜底保障，對患者特別是有親人罹難的家庭要重點照顧。要統籌做好其他疾病患者醫療救治工作。

穩住外貿外資基本盤︰要用足用好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，抓好重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放，繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。

相關文章︰【假口罩】內地5大電商平台圍剿涉疫問題商家　共享「黑名單」

【新冠肺炎】創科局擬向科技園等初創提供紓困措施　寬免租金6個月

藍籌股旺旺︰生産綫陸續復工　惟産能尚未回復正常

 

 

經濟 貨幣政策 財政政策 疫情 就業 習近平 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）