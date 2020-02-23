【新冠肺炎】習近平︰貨幣政策要更靈活　適時出台新措施

▲ 國家主席習近平表示，貨幣政策要更加靈活。

新冠肺炎疫情令經濟活動受阻，企業復工進展緩慢。國家主席習近平最新就企業有序復工復產提出8點要求，包括，全面恢復生產生活秩序，繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費政策。另外，貨幣政策要更加注重靈活適度，並指會適時推出新的政策措施。

習近平表示，要落實分區分級精準復工復產，即低風險地區要盡快將防控策略調整到外防輸入上來，全面恢復生產生活秩序，中風險地區要依據防控形勢有序復工復產，高風險地區要繼續集中精力抓好疫情防控工作。

此外，國家亦要加大宏觀政策調節力度。積極的財政政策要「更加積極有為」，繼續研究出台階段性、有針對性的減稅降費政策，幫助中小微企業渡過難關。穩健的貨幣政策要更加注重靈活適度，用好已有金融支持政策，適時出台新的政策措施。

其餘6點要求包括︰

全面強化穩就業舉措︰要減負、穩崗、擴就業並舉，針對部分企業缺工嚴重、穩崗壓力大和重點群體就業難等突出矛盾，支持多渠道靈活就業，做好高校畢業生就業工作。

堅決完成脫貧攻堅任務︰要努力克服疫情影響，狠抓攻堅工作落實，幫助貧困勞動力有序返崗，支持扶貧龍頭企業、扶貧車間盡快復工，加快建立健全防止返貧機制。

推動企業復工復產︰要落實分區分級精准防控策略，打通人流、物流堵點，放開貨運物流限制，推動產業鏈各環節協同復工復產。要積極擴大國內有效需求，加快在建和新開工項目建設進度，加強用工、用地、資金等要素保障。

不失時機抓好春季農業生產。要抓緊解決影響春耕備耕的突出問題，組織好農資生產、流通、供應，確保農業生產不誤農時。

切實保障基本民生︰要保障主副食品供應，強化對困難群眾的兜底保障，對患者特別是有親人罹難的家庭要重點照顧。要統籌做好其他疾病患者醫療救治工作。

穩住外貿外資基本盤︰要用足用好出口退稅、出口信用保險等合規的外貿政策工具，保障外貿產業鏈、供應鏈暢通運轉，抓好重大外資項目落地，擴大金融等服務業對外開放，繼續優化營商環境，增強外商長期投資經營的信心。

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