鄭州富士康加緊復工　推7000元入職奬員工變相「雙糧」

▲ 富士康為吸引新員工，推7000元人民幣入職獎。

內地企業陸續復工，惟交通受阻加上隔離檢疫等措施，不少工廠面臨人手短缺的問題。富士康為吸引新員工，推出了一個7000元（人民幣，下同）入職獎。新入職員工在「打卡」 35天，在職滿60日以上後可獲3000元，其餘4000元在 「打卡」 55日，在職滿90日以上後支付。

據內地媒體報道，富士康的基本月薪約2000元，連同加班費等額外收入，實際平均月薪可達4000至5000元。若加班頻率高，月薪亦可達6000元以上。換言之，是次富士康提供的入職獎，相當於普通員工約1個多月的工資水平。由於 在職滿90日以上即可獲得該筆入職獎，意味着員工變相在此段期間可獲「雙糧」。

富士康鄭州公司此前曾為返聘員工提供每人3000元的獎勵，但 隔離期過後，舊員工基本上3月中旬才能工作。富士康 其為解決員工不足問題，決定加碼獎金聘請新人。

此前蘋果公司（美︰AAPL）總裁庫克表示，內地復工進程緩慢，或會影響到iPhone的供應鏈。而富士康正是iPhone的最大組裝商。

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