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【疫市營商】壽司郎4月預約全滿　什麼地方可取經？

商業 08:30 2020/02/24

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日本過江龍餐廳「壽司郎」，晚市如常多人，即使有手機預約亦要稍等一會才能入座。(朱悅瀅攝)

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，不少餐廳相繼結業或停業，但與此同時，有餐廳及咖啡店全店滿座，甚至大排長龍，究竟哪些餐廳可以做到如此成績，靠的又是什麼？

日本過江龍餐廳「壽司郎」，晚市如常多人，即使有手機預約亦要稍等一會才能入座，但現時佐敦店及黃埔店的預約，即日至4月底的星期六、日全部時間均額滿。記者早前到訪黃埔店，店內只有卡位和迴轉壽司長枱位，每兩個座位有一塊木板相隔，與鄰枱很少接觸。

早前香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀教路，餐廳可增加物理空間的隔離，如在枱與枱之間加一塊透明塑膠牌，使客人心理上較舒服，會較想去這類餐廳。

手機預約壽司郎佐敦店，4月19日已額滿。即日至4月底的星期六、日全部時間均額滿。(壽司郎Apps截圖)

>>【疫市營商】餐廳逆市全店滿座？　學者教路餐廳自救方法

此外，日本餐廳「活一鮮」北角店的午市時段，亦需要排隊等候。咖啡店Dazzling Cafe尖沙咀店、Gram cafe & pancakes尖沙咀店、COZY大圍店，亦經常全店滿座。東海薈 • 拉斐特會在客人面前用高溫消毒餐具。

張又指，滿座的餐廳多主打年輕人，因年輕一群的社交聚會機率較高，相反中年人有小朋友，抗疫驚恐度會較高。而使用高溫消毒餐具，也會在客人心中留下好印象。

COZY大圍店全店滿座。（梁巧恩攝）

東海薈 • 拉斐特會在客人面前用高溫消毒餐具。（梁巧恩攝）

跟進【疫市營商】最新動態

記者：朱悅瀅

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