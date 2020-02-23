海底撈獲21億人幣貸款　49城恢復外賣、門市仍停業

▲ 海底撈表示，目前已於49個城市恢復外賣業務。

內地餐飲業受新冠肺炎（武漢肺炎）影響，不少食肆被迫停業，面臨現金流壓力。連鎖火鍋店海底撈 （06862） 證實，已獲信銀行北京分行和百信銀行獲得信貸資金21億元（人民幣.下同），首批8.1億元放款資金已於2月19日到帳。另外，集團已於49個城市的恢復了外賣業務，惟門市仍關閉。

海底撈介紹，中信銀行及百信銀行於自2月12號起，主動接觸公司商談貸款相關事宜。第一筆資金已於2月19日到帳後，中信銀行北京分行和百信銀行將按照其實際需求發放剩餘資金，為提供此次信貸資金支持，中信銀行和百信銀行啟動防疫緊急授信流程，三天內完成了審批。

海底撈表示，自1月26日宣布暫停中國內地所有門店營業至今。中信建投早前的報告顯示，其判斷疫情估計為海底撈2020年的營收帶來損失約50.4億元，淨利潤損失約為5.8億元。

為應對受疫情影響，該集團2月15日起，將外送業務升級為無接觸配送「安心送」，且暫不提供鍋爐的租賃使和入戶服務。首批「安心送」的城市中包括北京、上海、西安、深圳和南京。海底撈表示，截至目前共有49個城市的海底撈門店恢復了外送業務。

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