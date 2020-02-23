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1月全球智能手機出貨量按年少7%　華為蘋果均縮水38%

金融經濟 20:15 2020/02/23

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Strategy Analytics指，受新冠肺炎疫情的影響，1月全球智能手機出貨量按年缩减7%，出貨量跌至1.005億部；華為蘋果受衝擊最大。

據市場調研機構Strategy Analytics今日最新數據，因新冠肺炎疫情的影響，1月全球智能手機出貨量按年縮減7%，按年減少16%，出貨量跌至1.005億部。

Strategy Analytics分析認為，新冠肺炎疫情蔓延情況下，中國市場對智能手機的需求減少，導致各大廠商1月的智能手機出貨量減少。而生產工廠設在中國的華為及蘋果（美：AAPL）手機出貨量首當其衝。

該機構指出，1月華為出貨量按年減少39%至1220萬部；蘋果出貨量即使按年略有增加，惟按月大減38%至1600萬部。三星電子按年減幅約1%至2%，為2010萬部。

相關文章：三星新手機生產或延遲 越南供應鏈因新冠肺炎受阻

另一市場調研機構Counterpoint Research此前預測，受零部件供應不足及需求減少等因素影響，今年首個季度，全球智能手機可能會減少5%至6%，中國市場則可能減少20%。

該機構分析，三星電子和LG等韓企受到的影響相對較小，考慮到兩方面因素，一方面因為兩家公司沒有在中國設廠；另一方面，在華市場的銷量佔比不到1%。

相關文章：【武漢肺炎】Counterpoint料中國綫下手機銷售銳減5成　華為受重創

【5G手機】全球5G電話銷量升10倍　肺炎疫情或有所影響

責任編輯：陳華

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