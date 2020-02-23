【疫市營商】餐廳逆市全店滿座？　學者教路餐廳自救方法

▲ 在疫情下，有餐廳及咖啡店全店滿座，學者教路餐廳可使用高溫消毒餐具、在枱與枱之間加一塊透明塑膠牌，使客人心理上較舒服。（梁巧恩攝）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，港人減少外出用膳，影響食肆生意，不少餐廳相繼結業或停業，但與此同時，有餐廳及咖啡店全店滿座，甚至大排長龍，為什麼出現這兩極化現象？在疫情下，餐廳可以如何自救？

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香港大學經濟及工商管理學院客席助理教授張天秀指，要視乎餐廳的客戶群、價錢、環境衛生、人流等。餐廳價錢合理、環境衛生較好，會較多港人去，相反，餐廳人雜兼環境骯髒，或價錢貴兼主打內地客，會較少港人去。

他又指，露天餐廳比室內餐廳較有優勢，因市民普遍認為，露天餐廳空氣較流通，減少積聚細菌，較高樓層的露天餐廳，亦會比低層的生意好。

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他相信，這些餐廳生意穩定，但不代表生意較以往有增長，會否增長還要看不同類型餐廳的區域分佈、人流等，如該地區只有一間餐廳符合環境衛生、年輕客戶群等因素，地區人流亦相對較好，該餐廳生意甚至有機會出現逆市增長。

張天秀教路，餐廳可增加物理空間的隔離，如將枱與枱之間的距離拉遠，若受地方空間限制，可在枱與枱之間加一塊透明塑膠牌，使客人心理上較舒服。此外，進入餐廳前幫客人量度體溫、使用高溫消毒餐具、員工保持餐廳清潔，也會在客人心中留下好印象。

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記者：朱悅瀅