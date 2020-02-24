【5G時代】中移動：力爭年底5G基站數達30萬 所有地級市實現覆蓋（第二版）

▲ 中移動表示，確保今年5G發展目標不變，爭取年底5G基站達到30萬個。

國家工信部要求電信企業加快5G商業化步伐，據內地媒體報道，中移動（00941）副總經理董昕表示，將全力做好通信、服務、防控三方面保障，推進復工復產，確保今年5G建設發展目標不變。

據悉，中移動已全面完成5G一期工程建設，在50個城市實現5G商用，近期已啟動5G二期工程設備測試和採購，力爭年底5G基站數達到30萬，確保今年內全國所有地級以上城市提供5G商用服務。

聯通中電信首三季建設25萬個5G基站

另根據內媒日前報道，截止2月20日，聯通 （00762） 已累計開通5G基站6.4萬個，網絡覆蓋所有直轄市、主要省會城市，以及京津冀，長三角，大灣區等區域的重點城市。集團將確保5G建設目標不降低，上半年完成廣東、浙江、江蘇以及共建城市既定的5G建設任務，第三季度完成全國的既定建設任務。

報道續指，聯通將力爭於今年上半年與中電信 （00728） 完成47個地市、10萬基站的建設任務，並至三季度完成全國25萬基站建設， 望較原定計劃提前一個季度完成規模建設目標。

事實上，自中國聯通與中國電信達成5G共建共享協議以來，雙方在全國31省開通5G共建共享，已實現全國50多個城市的5G正式商用，而伴隨5G建設的復工復產，將全面開展5G網路的站點、室內外分佈系統等共建共享。

另外，因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，中國聯通預料部分基站組件的產能或受影響，相信疫情結束后現批量下單，部分廠家供貨周期或延長，因此將與中國電信共同制定5G無線設備聯合招標方案及5G設備採購應急預案，帶動主設備廠家加速產能恢復。

（第二版新增中移動內容）

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責任編輯：趙偉津、陳健婷