【南韓疫情】新天地教會萬人隔離 政府補貼6500萬惹爭議

▲ 新天地教會引發南韓新冠肺炎超級傳播下，南韓政府補貼6500萬隔離費用引起網絡熱議

南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情嚴峻，周日（23日）再新增169例新冠肺炎確診病例，其中最少有數十名新增患者與新天地教會有關。南韓政府已要求約9,300名新天地教會人士及其家庭進行自我隔離。南韓政府表示，會向9,300名隔離者及其家庭，提供約100億韓圜（約6,500萬港元）的隔離援助金。新天地教會引發南韓疫情超級傳播下，南韓政府決定引起網絡熱議。

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南韓周日上午新增的123例確診病例中，超過一半患者與大邱市的新天地教會有關。該國第31名確診患者為1名61歲女子，是超級傳播者，近期沒有外遊記錄。該女子於19日確診新冠肺炎，曾於本月9日及16日前往新天地教會崇拜，其後多名信徒確診。

南韓《每日經濟新聞》報道，南韓政府周六（22日）表示，當局已要求大邱市新天地教會約9,300人及其家庭成員進行自我隔離，並會向該9,300人及其家庭提供生活援助費用。

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以每個家庭的規模計算，1人家庭可獲發45.5萬韓圜（約2,936港元）；2人家庭可獲發77.5萬韓圜（約5,000港元）；3人家庭可獲發100萬韓圜（約6,453港元）；4人家庭可獲發130萬韓圜（約8,389港元）；5人家庭可獲發146萬韓圜（約9,421港元）。

如果隔離機構通知及向有關人士進行14日隔離，如該家庭隔離達14日或以上，將可獲得一個月的援助金，隔離期少於14日則按比例計算援助金。

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以4人家庭的規模計算，政府須向該教會的9,300人及其家庭補貼近100億韓圜。上述費用僅為政府向隔離者提供的補貼費用，並不包括隔離人士的收容費用、病毒檢測及醫療費用。

南韓周日再新增169例新冠肺炎確診病例，令累計確診病例增至602例，更出現第5例新冠肺炎的死亡病例。南韓總統文在寅宣布，將南韓的新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別。

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記者：鄭錦玲