【環球市場一周】疫情推倒美股 美國經濟增長料維持3年慢
新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在南韓、日本、意大利等全國多國大爆發，打擊投資者情緒。美股3周以來首次錄得一周跌幅，3大指數全線挫逾1%；避險資產則追追捧，金價創7年高，美國30年期債息跌至歷史新低。美國本周會修訂經濟增長，去年全年增速料維持3年慢。聯儲局官員如何評論新冠肺炎疫情對經濟影響，同樣令人關注。
|環球一周數據及事項
|日期
|地區
|事項
|預測數字
|上次數字
|24/2（周一）
|沒有重要數據及事項
|25/2（周二）
|美國
|12月標普CS綜合20大城市樓價指數（按月）
|0.4%
|0.5%
|2月會議局消費者信心指數
|132.1
|131.6
|26/2（周三）
|美國
|1月新屋銷售（按月）
|3%
|-0.4%
|27/2（周四）
|美國
|去年第4季年率化國內生產總值
（GDP，按季，修訂）
|2.1%
|2.1%
|1月耐用品定單（按月）
|-1.5%
|2.4%
|首次申領失業救濟人數
|21.1萬
|21萬
|1月待完成房屋銷售（按月）
|2%
|-4.9%
|28/2（周五）
|美國
|1月進階商品貿易赤字
|681億
|683億
|1月個人收入（按月）
|0.4%
|0.3%
|1月個人開支（按月）
|0.3%
|0.3%
|1月個人消費開支（按月）
|0.2%
|0.3%
|1月核心個人消費開支（按年）
|1.7%
|1.6%
|2月芝加哥採購經理指數
|46.0
|42.9
|2月密歇根大學消費者信心指數
|100.7
|100.9
新冠肺炎有失控之虞。南韓疫情極為嚴峻，確診個案連續3日以逾百宗的速度急升；意大利確診數字也在3日間從個位數，暴增至超過100宗，甚至引起歐洲會否宣告全面失守的疑慮。市場氣氛受疫情影響下，美股上周五全線急跌。
道指上周五跌227點，報28992點，跌幅0.8%。標指及納指更分別大跌1.1%及1.8%，報3337點及9576點。
科技股成重災區，蘋果（Apple；美：APPL）依重中國市場，跌幅達2.3%。蘋果早前已發出盈警，預期疫情下無法實現展望。
美股亦首度錄得3周以來首次一周跌幅。一周計，道指跌1.4%，標指跌1.3%，納指跌1.6%。
市場避險情緒刺激金價大升。現貨金一周大升3.7%，至每盎斯1643.41美元，創2013年以來新高。市場預期各國央行會大力寬鬆貨幣政策救市，料亦利好貨幣走軟黃金走強。
新冠肺炎疫情料重創環球經濟。BCA Research首席全球策略師別列津（Peter Berezin）料，就算疫情減退，全球首季經濟亦會零增長，要到今年稍後才會回升，因此短線企業盈利並不樂觀。
美國上月底公佈，去年第4季年率化國內生產總值（GDP）按季增長只有2.1%；本周修訂數字預料維持不變。這數字使得去年全年計，美國經濟增長只有2.3%，遜於對上兩年之2.9%及2.4%，3年最慢。
與此同時，市場本周會有機會窺探聯儲局政策風向。美國全國企業經濟協會（NABE）本周於華盛頓舉行，聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）、克利夫蘭聯儲銀行行長美斯特（Loretta Mester）等人會出席演說。
克拉里達近日表示美國今年經濟基本面穩固，並唱淡市場猜測聯儲局年中會減息的假想。美斯特今年在議息會上有投票權；她近期認為現時判斷疫情對經濟影響為時尚早。
分析認為，聯儲局去年數次「預防性減息」，為現時經濟提供了緩衝，因此官員目前持觀望態度；然而聯儲局會密切關注新冠肺炎疫情對經濟衝擊，一旦經濟展望顯著轉差，聯儲局不會猶疑出手托市。