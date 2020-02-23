【環球市場一周】疫情推倒美股 美國經濟增長料維持3年慢

▲ 【環球市場一周日程】新冠肺炎疫情推倒美股 美國經濟增長料維持3年慢

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在南韓、日本、意大利等全國多國大爆發，打擊投資者情緒。美股3周以來首次錄得一周跌幅，3大指數全線挫逾1%；避險資產則追追捧，金價創7年高，美國30年期債息跌至歷史新低。美國本周會修訂經濟增長，去年全年增速料維持3年慢。聯儲局官員如何評論新冠肺炎疫情對經濟影響，同樣令人關注。

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環球一周數據及事項 日期 地區 事項 預測數字 上次數字 24/2（周一） 沒有重要數據及事項 25/2（周二） 美國 12月標普CS綜合20大城市樓價指數（按月） 0.4% 0.5% 2月會議局消費者信心指數 132.1 131.6 26/2（周三） 美國 1月新屋銷售（按月） 3% -0.4% 27/2（周四） 美國 去年第4季年率化國內生產總值

（GDP，按季，修訂） 2.1% 2.1% 1月耐用品定單（按月） -1.5% 2.4% 首次申領失業救濟人數 21.1萬 21萬 1月待完成房屋銷售（按月） 2% -4.9% 28/2（周五） 美國 1月進階商品貿易赤字 681億 683億 1月個人收入（按月） 0.4% 0.3% 1月個人開支（按月） 0.3% 0.3% 1月個人消費開支（按月） 0.2% 0.3% 1月核心個人消費開支（按年） 1.7% 1.6% 2月芝加哥採購經理指數 46.0 42.9 2月密歇根大學消費者信心指數 100.7 100.9

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新冠肺炎有失控之虞。南韓疫情極為嚴峻，確診個案連續3日以逾百宗的速度急升；意大利確診數字也在3日間從個位數，暴增至超過100宗，甚至引起歐洲會否宣告全面失守的疑慮。市場氣氛受疫情影響下，美股上周五全線急跌。

道指上周五跌227點，報28992點，跌幅0.8%。標指及納指更分別大跌1.1%及1.8%，報3337點及9576點。

科技股成重災區，蘋果（Apple；美：APPL）依重中國市場，跌幅達2.3%。蘋果早前已發出盈警，預期疫情下無法實現展望。

美股亦首度錄得3周以來首次一周跌幅。一周計，道指跌1.4%，標指跌1.3%，納指跌1.6%。

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市場避險情緒刺激金價大升。現貨金一周大升3.7%，至每盎斯1643.41美元，創2013年以來新高。市場預期各國央行會大力寬鬆貨幣政策救市，料亦利好貨幣走軟黃金走強。

新冠肺炎疫情料重創環球經濟。BCA Research首席全球策略師別列津（Peter Berezin）料，就算疫情減退，全球首季經濟亦會零增長，要到今年稍後才會回升，因此短線企業盈利並不樂觀。

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美國上月底公佈，去年第4季年率化國內生產總值（GDP）按季增長只有2.1%；本周修訂數字預料維持不變。這數字使得去年全年計，美國經濟增長只有2.3%，遜於對上兩年之2.9%及2.4%，3年最慢。

與此同時，市場本周會有機會窺探聯儲局政策風向。美國全國企業經濟協會（NABE）本周於華盛頓舉行，聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）、克利夫蘭聯儲銀行行長美斯特（Loretta Mester）等人會出席演說。

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克拉里達近日表示美國今年經濟基本面穩固，並唱淡市場猜測聯儲局年中會減息的假想。美斯特今年在議息會上有投票權；她近期認為現時判斷疫情對經濟影響為時尚早。

分析認為，聯儲局去年數次「預防性減息」，為現時經濟提供了緩衝，因此官員目前持觀望態度；然而聯儲局會密切關注新冠肺炎疫情對經濟衝擊，一旦經濟展望顯著轉差，聯儲局不會猶疑出手托市。

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