華爾街日報53名編採人員聯署 促就「亞洲病夫」評論道歉及改題

美國《華爾街日報》早前刊登題為《中國是真正的亞洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)的評論,因而被指辱華的事件餘波未了。53名《華爾街日報》編採人員發表聯署信,形容標題貶損(derogatory),促報館領導層作出更正並道歉。

《紐約時報》報道,信件53名《華爾街日報》編採人員聯署,參與的主要是中國及香港分支的人員,包括報道習近平表弟齊明涉洗錢案後,去年被逐出中國的王春翰。

信中稱,評論標題貶損,在中國引公憤,網上版本標題應更正,並要求向讀者、消息人士、同事及所有受冒犯的人道歉。

聯署信指,決策人士未有在評論刊出後數日便作更正,對中國分支的運作造成更大破壞,打擊部門士氣,又稱長遠會令集團品牌受損,並破壞《華爾街日報》不偏不倚報道重要大事的能力。

據報聯署信由《華爾街日報》中國分社社長鄭子揚的郵箱發出,《華爾街日報》隸屬的出版商Dow Jones的行政總裁William Lewis及Dow Jones母企新聞集團(News Corporation)行政總裁Robert Thomson等多名高層都收到電郵。

信件雖由鄭子揚發出,但他本人並無在信中署名,僅另文附加聲明指,相信恰當地處理此事,對報館在中國的工作有幫助。鄭子揚及所有參與聯署的人,都未有回應相關查詢。

Dow Jones發言人確認收到信件,回應指明白員工及其家人在中國工作所受的極端挑戰,將繼續向中國有關當局爭取,恢復因事件被逐出中國員工的簽證。

今次事件令《華爾街日報》內部,負責報道新聞的分支及負責評論的分支,兩個互相獨立的部門之間,長期以來的意見分歧浮面,《華爾街日報》評論版編輯Paul A. Gigot曾獲普立茲評論奬,是保守派評論員,有在立場右翼的霍士新聞頻道擔任主持。

