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華爾街日報53名編採人員聯署 促就「亞洲病夫」評論道歉及改題

環球政治 18:54 2020/02/23

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華爾街日報53名編採人員聯署 促就「亞洲病夫」評論道歉及改題

美國《華爾街日報》早前刊登題為《中國是真正的亞洲病夫》（China Is the Real Sick Man of Asia）的評論，因而被指辱華的事件餘波未了。53名《華爾街日報》編採人員發表聯署信，形容標題貶損（derogatory），促報館領導層作出更正並道歉。

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《紐約時報》報道，信件53名《華爾街日報》編採人員聯署，參與的主要是中國及香港分支的人員，包括報道習近平表弟齊明涉洗錢案後，去年被逐出中國的王春翰。

信中稱，評論標題貶損，在中國引公憤，網上版本標題應更正，並要求向讀者、消息人士、同事及所有受冒犯的人道歉。

聯署信指，決策人士未有在評論刊出後數日便作更正，對中國分支的運作造成更大破壞，打擊部門士氣，又稱長遠會令集團品牌受損，並破壞《華爾街日報》不偏不倚報道重要大事的能力。

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據報聯署信由《華爾街日報》中國分社社長鄭子揚的郵箱發出，《華爾街日報》隸屬的出版商Dow Jones的行政總裁William Lewis及Dow Jones母企新聞集團（News Corporation）行政總裁Robert Thomson等多名高層都收到電郵。

信件雖由鄭子揚發出，但他本人並無在信中署名，僅另文附加聲明指，相信恰當地處理此事，對報館在中國的工作有幫助。鄭子揚及所有參與聯署的人，都未有回應相關查詢。

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Dow Jones發言人確認收到信件，回應指明白員工及其家人在中國工作所受的極端挑戰，將繼續向中國有關當局爭取，恢復因事件被逐出中國員工的簽證。

今次事件令《華爾街日報》內部，負責報道新聞的分支及負責評論的分支，兩個互相獨立的部門之間，長期以來的意見分歧浮面，《華爾街日報》評論版編輯Paul A. Gigot曾獲普立茲評論奬，是保守派評論員，有在立場右翼的霍士新聞頻道擔任主持。

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