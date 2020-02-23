騰訊成功研發「戴口罩人臉識別」AI算法　稱精確率逾99%

▲ 「騰訊優圖」突破新AI算法，即使戴口罩可以進行人臉識別，精確率達99%以上。（資料圖片）

騰訊 （00700） 官方宣布，旗下AI平台「騰訊優圖」成功研發專用於佩戴口罩人臉識別的AI算法，實時檢測戴口罩人臉、精準識別5種不同的口罩佩戴情形，並對未佩戴口罩或錯誤佩戴口罩的人員及時發現預警，準確率超過99%。

據騰訊介紹，該AI算法可細緻識別的5種情形包括，未佩戴口罩、口罩僅遮擋嘴部、口罩僅遮擋下巴、口罩未遮擋面部、正確佩戴口罩（示範如下圖）。這套AI算法會利用騰訊優圖的人臉質量模型，首先對人臉進行口罩遮擋判斷，其次對遮擋區域進行信息提取。其中，口罩遮擋判斷準確率已達99.5%以上。換言之，即使戴著口罩，優圖的AI也能實現人臉識別。

▲ 可識別5種情形包括，未佩戴口罩、口罩僅遮擋嘴部、口罩僅遮擋下巴、口罩未遮擋面部、正確佩戴口罩。



不過，對於安全性要求極高的應用場景，比如支付場景，AI算法基於口罩遮擋判斷結果，會引導面部遮擋嚴重的人員，進行其他方式的身份驗證。

對於社區人員的管理及排查，騰訊優圖能夠結合人體識別技術（ReID）進行身份確認，包括結合衣着、體態、髮型等特徵進行辨認。

▲ 結合人體識別技術（ReID），包括著裝、體態、髮型等特徵進行辨認。

據悉，騰訊優圖現時聯合智慧社區開放平台「騰訊海納」已在內地多個地區陸續推出相關技術，對傳統人臉識別無法識別的戴口罩出入者進行確認。

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責任編輯：陳華