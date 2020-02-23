  • 22°C
香港時間 : 2020225日 (二) 11:00
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

IMF下調中國今年經濟增長預測至5.6%　料疫情影響短暫

金融經濟 18:23 2020/02/23

分享：

受疫情影響，IMF下調中國經濟增長預測至5.6%。

新冠肺炎令中國經濟陷入停頓，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格爾奧基耶娃（Kristalina Georgieva）預計，2020年中國經濟增長為5.6%，比今年1月IMF《世界經濟展望報告》的預期下調0.4個百分點，全球經濟增長則下調0.1個百分點至3.2%。

格爾奧基耶娃出席二十國集團（G20）財長及央行行長會議時表示，自疫情暴發以來，中國政府正在通過危機管理措施、流動性供應、財政措施和資金支持的方式來減小疫情對經濟的負面影響。

她表示，據世衛評估，目前仍可遏制疫情在中國和全球的傳播，中國經濟將在第二季度恢復正常，因此，疫情對世界經濟的影響相對較小並且是短暫。但仍有諸多不確定因素，例如疫情何時能被完全控制住，受疫情影響的經濟體何時能恢復正常等都將影響預測。但如果病毒繼續在全球蔓延，持續時間更長及範圍更大，產生的後果將會更加嚴重。

格奧爾基耶娃強調，全球合作對遏制疫情及其對經濟影響至關重要，尤其是在疫情更持久且波及範圍更廣的情況下，其中醫療體系薄弱的國家更易受到影響。目前IMF已經做好準備，向最貧窮和最脆弱的成員國提供債務減免幫助。

相關文章︰IMF總裁：武漢肺炎恐令環球經濟減速 促央行維持寬鬆

IMF下調今年香港經濟增長預測至0.3%　為亞洲最低

經濟 疫情 G20 國際貨幣基金組織 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
傳OK便利店罷工員工被解僱　OK：不評論但會聽取意見作改善
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
【吳光正家族】會德豐九倉九置齊短暫停牌涉併購　市傳會德豐吞九倉（第二版）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）
美股收市瀉1031點 本港夜期曾低水逾500點（不斷更新）