IMF下調中國今年經濟增長預測至5.6%　料疫情影響短暫

▲ 受疫情影響，IMF下調中國經濟增長預測至5.6%。

新冠肺炎令中國經濟陷入停頓，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格爾奧基耶娃（Kristalina Georgieva）預計，2020年中國經濟增長為5.6%，比今年1月IMF《世界經濟展望報告》的預期下調0.4個百分點，全球經濟增長則下調0.1個百分點至3.2%。

格爾奧基耶娃出席二十國集團（G20）財長及央行行長會議時表示，自疫情暴發以來，中國政府正在通過危機管理措施、流動性供應、財政措施和資金支持的方式來減小疫情對經濟的負面影響。

她表示，據世衛評估，目前仍可遏制疫情在中國和全球的傳播，中國經濟將在第二季度恢復正常，因此，疫情對世界經濟的影響相對較小並且是短暫。但仍有諸多不確定因素，例如疫情何時能被完全控制住，受疫情影響的經濟體何時能恢復正常等都將影響預測。但如果病毒繼續在全球蔓延，持續時間更長及範圍更大，產生的後果將會更加嚴重。



格奧爾基耶娃強調，全球合作對遏制疫情及其對經濟影響至關重要，尤其是在疫情更持久且波及範圍更廣的情況下，其中醫療體系薄弱的國家更易受到影響。目前IMF已經做好準備，向最貧窮和最脆弱的成員國提供債務減免幫助。

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