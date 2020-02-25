  • 24°C
香港時間 : 2020226日 (三) 11:01
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 家居檢疫 武漢肺炎 home office 移民 抽新股 貸款 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】國泰再縮航綫　停飛首爾、沖繩、釜山（附國泰暫停航綫一覽）

金融經濟 14:49 2020/02/25

分享：

受疫情影響，國泰將停飛沖繩及釜山的航綫。（資料圖片）

因新冠肺炎疫情而縮減航班的國泰 （00293） 宣布，本周五（28日）起暫時停飛日本沖繩、南韓釜山的航綫，至3月28日。另外，往返香港及日本新潟的航線由下月5日起停飛至3月底；往來澳洲阿德萊德亦會在下月8日停飛。

因應港府對韓國發出紅色旅遊警示，國泰將對已持有往來香港和南韓機票的乘客，提供免手續費更改。國泰25日再更新，3月1日起將暫停往返南韓首爾航班。

相關文章：【南韓疫情】香港急封關　國泰豁免3月底前南韓機票更改費用

國泰旗下的香港快運（HK Express）仍有每日一班的航班前往沖繩，以及每周3班的航班前往釜山。集團指，會為受到停飛影響的乘客安排退款。

根據集團原訂2月的班次，來往日本沖繩的國泰港龍航班每周共有4班；來往韓國釜山每周則有7班；往返香港及新潟的班次則有2班；來往阿德萊德的國泰航班則每周共有6班，即是次新增4個停飛點，合共涉及每周19班航機。

國泰重申，未來兩個月客運運力削減約四成。

國泰目前或即將暫停航線

中國—內地及港澳台地區： 高雄、台中，以及所有中國內地城市（北京、上海浦東、成都及廈門除外）
美洲： 紐約（紐瓦克）、華盛頓
歐洲：羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦（格域）、巴塞羅那
亞洲： 濟州、釜山、克拉克、達沃、新潟、沖繩、馬爾代夫（馬爾地夫）、首爾
大洋洲： 阿德萊德

（第二版加入暫停航線列表和南韓機票安排）

相關文章︰

【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）

【新冠肺炎】香港航空暫停所有飛機餐　關閉機場貴賓室（第二版）

【遊日注意】樂桃航空暫停往來香港及沖繩航班至3月底 多班內地航班亦停

國泰傳強制機組人員放無薪假　逐步削內地航班9成運力（第四版）

香港股票 國泰航空（00293） 武漢肺炎 肺炎 新冠肺炎 HK Express 阿德萊德 香港 日本 韓國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
美股彈後再急挫　港夜期低水至近400點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
【阿里巴巴股價】阿里巴巴現「四千人操」護盤 取代滙豐成散戶撈底最愛(第二版)
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
港府全民派錢1萬難負擔 若派錢金額可能係......
【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【全民派錢】政府擬派1萬元讓你消費... 究竟幫到零售業幾多？
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【口罩難求】口罩哪裡買　口罩返貨最新情況一文看清（不斷更新）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）
【限制入境】各國會否限制香港人入境？一文看清台美澳意日韓菲紐近20國對華限制（第九版）