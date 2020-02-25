【新冠肺炎】國泰再縮航綫　停飛首爾、沖繩、釜山（附國泰暫停航綫一覽）

▲ 受疫情影響，國泰將停飛沖繩及釜山的航綫。（資料圖片）

因新冠肺炎疫情而縮減航班的國泰 （00293） 宣布，本周五（28日）起暫時停飛日本沖繩、南韓釜山的航綫，至3月28日。另外，往返香港及日本新潟的航線由下月5日起停飛至3月底；往來澳洲阿德萊德亦會在下月8日停飛。

因應港府對韓國發出紅色旅遊警示，國泰將對已持有往來香港和南韓機票的乘客，提供免手續費更改。國泰25日再更新，3月1日起將暫停往返南韓首爾航班。

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國泰旗下的香港快運（HK Express）仍有每日一班的航班前往沖繩，以及每周3班的航班前往釜山。集團指，會為受到停飛影響的乘客安排退款。

根據集團原訂2月的班次，來往日本沖繩的國泰港龍航班每周共有4班；來往韓國釜山每周則有7班；往返香港及新潟的班次則有2班；來往阿德萊德的國泰航班則每周共有6班，即是次新增4個停飛點，合共涉及每周19班航機。

國泰重申，未來兩個月客運運力削減約四成。

國泰目前或即將暫停航線

中國—內地及港澳台地區： 高雄、台中，以及所有中國內地城市（北京、上海浦東、成都及廈門除外）

美洲： 紐約（紐瓦克）、華盛頓

歐洲：羅馬、米蘭、特拉維夫、倫敦（格域）、巴塞羅那

亞洲： 濟州、釜山、克拉克、達沃、新潟、沖繩、馬爾代夫（馬爾地夫）、首爾

大洋洲： 阿德萊德

（第二版加入暫停航線列表和南韓機票安排）

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