【南韓疫情】疫情預警升至最高級別 相隔11年後首次
環球社會熱點 17:21 2020/02/23
南韓的新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）疫情惡化，新冠肺炎確診人數連續4日翻倍，周日（23日）再新增169例新冠肺炎確診病例，累計確診病例增至602例，更出現第5例新冠肺炎的死亡病例。南韓總統文在寅宣布，將南韓的新冠肺炎疫情預警升至最高的嚴重級別，又將加強應對疫情措施。
韓聯社報道，文在寅周日於新冠肺炎疫情對策會議上表示，政府因應傳染病專家的建議，決定將新冠肺炎疫情預警提升至最高的嚴重級別。
南韓的疫情預警共分為4個級別，由低至高的順序分別為關注、注意、警惕、嚴重。南韓政府對上一次發出最高的嚴重級別，為2009年爆發H1N1甲型流感疫情。政府發布最高級別的預警後，可採取多項應對措施，包括宣布各級學校關閉，及禁止集體活動。
文在寅表示，新冠肺炎疫情正面臨重要分水嶺，未來數日將為疫情的關鍵時期，要求政府、防疫部門、醫療團隊及全體民眾團結一致，齊心合力對抗疫情。
另外，南韓周日上午新增的123例確診病例中，超過一半患者與大邱市的新天地教會有關。文在寅表示，政府正對新天地教會教徒進行調查及檢測，已進入最後階段，料該教會有關的大規模傳播將可受控。
文在寅又強調，全國各地方政府要求該教會暫時關閉設施，是為確保社區安全，並非要限制宗教自由，希望教會和教徒可積極配合。他更呼籲其他宗教組織或大型團體也減少集體活動。
記者：鄭錦玲
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