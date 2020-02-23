【口罩供應】卓悅售逾3000套口罩抗疫優惠套裝 VIP金卡會員限定
金融經濟 17:23 2020/02/23
卓悅 （00653） 於社交媒體專頁宣布，卓悅金卡會員可以優惠價購買抗疫優惠套裝，抗疫優惠套裝共4款，合共3246套，售價介乎367元至399元，數量有限，售完即止，付款前必須出示VIP會員金卡。
市民如欲申請VIP金卡會員，可下載卓悅APP或請親臨各門市查詢。
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抗疫優惠套裝A（共456套，$386/套，建議價$586）
- 1. Heiwa 3D日本製外科口罩 60個
- 2. Wet Ones 多用途消毒濕紙巾80片
- 3. BELLE DES ALPES 阿爾卑斯山礦泉保濕噴霧 400ml 1支
- 4. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）
- 5. Green Field 玫瑰或薰衣草護手霜100g 1支
- 6. Medi Angel全效水光滋潤唇膏1件
【指定分店】
- 銅鑼灣渣甸坊5號
- 銅鑼灣駱克道535號
- 北角匯三期G3號舖
抗疫優惠套裝B（共600套，$379/套，建議價$630）
- 1. L.eader三層不織布PM2.5口罩30個（女士用） （獨立包裝）
- 2. PROSHARE 防護眼罩 1個
- 3. Wet Ones 多用途消毒濕紙巾80片
- 4. BELLE DES ALPES 阿爾卑斯山礦泉保濕噴霧 400ml 1支
- 5. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）
- 6. Green Field 玫瑰薰衣草護手套裝100g （2支）
- 7. Laura Conti 植物修護天然潤唇膏4.8g： 梔子花 / 枸杞莓 / 澳洲堅果（任選1款）
【指定分店】
- 尖沙咀彌敦道68號
- 尖沙咀海防道45號
- 尖沙咀重慶大廈地下
- 尖沙咀中港城地下
- 尖沙咀加連威老道32A號
抗疫優惠套裝C（共1290套，$367/套，建議價$586）
- 1. L.eader 3 Wire三層不織布外科口罩50個
- 2. PROSHARE 防護眼罩 1個
- 3. Wet Ones 多用途消毒濕紙巾80片
- 4. BELLE DES ALPES 阿爾卑斯山礦泉保濕噴霧 400ml 1支
- 5. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）
- 6. SKINADO（S） 強效保濕面膜 （10片/盒）
- 7. Laura Conti 植物修護天然潤唇膏4.8g： 梔子花 / 枸杞莓 / 澳洲堅果 （任選1款）
- 8. FASCY 水分炸彈手霜 80ml ： 蜜桃味 / 牛奶味 / 薰衣草味 / 草莓味 / 西柚味 （任選1款）
【指定分店】
- 佐敦道23號新寶廣場地下
- 屯門市廣場第一期二樓2198C號舖
- 屯門V City地下G10舖
- 藍田滙景廣場3樓L3-1號舖
- 上水符興街27號
- 上水廣場5樓511號舖
- 荃灣大河道10號登發大廈地下
- 元朗青山公路81號
- 荃灣沙咀道256號
- 青衣城二期1樓183號舖
- 葵涌廣場地下23A號舖
抗疫優惠套裝D（共900套，$399套，建議價$859）
- 1. L.eader三層不織布PM2.5口罩30個（成人用） （獨立包裝）
- 2. Wet Ones 多用途消毒濕紙巾80片
- 3. BELLE DES ALPES 阿爾卑斯山礦泉保濕噴霧 400ml 1支
- 4. Suisse Reborn 尊貴魚子豐盈護唇精華15ml 1支
- 5. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）
- 6. SKINADO（S） 強效保濕面膜 （10片/盒）
【指定分店】
- 旺角弼街69號
- 旺角中心一期地下
- 旺角西洋菜街南13號
- 旺角遠東銀行旺角大廈地下
- 旺角西洋菜街南59號
- 油麻地文明里15號
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責任編輯：趙偉津