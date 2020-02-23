【口罩供應】卓悅售逾3000套口罩抗疫優惠套裝　VIP金卡會員限定

▲ 卓悅金卡會員可以優惠價購買抗疫優惠套裝，抗疫優惠套裝共4款，合共3246套，售價介乎367元至399元。（資料圖片）

卓悅 （00653） 於社交媒體專頁宣布，卓悅金卡會員可以優惠價購買抗疫優惠套裝，抗疫優惠套裝共4款，合共3246套，售價介乎367元至399元，數量有限，售完即止，付款前必須出示VIP會員金卡。

市民如欲申請VIP金卡會員，可下載卓悅APP或請親臨各門市查詢。

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抗疫優惠套裝A（共456套，$386/套，建議價$586）

1. Heiwa 3D日本製外科口罩 60個

2. Wet Ones 多用途消毒濕紙巾80片

3. BELLE DES ALPES 阿爾卑斯山礦泉保濕噴霧 400ml 1支

4. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）

5. Green Field 玫瑰或薰衣草護手霜100g 1支

6. Medi Angel全效水光滋潤唇膏1件 【指定分店】 銅鑼灣渣甸坊5號

銅鑼灣駱克道535號

北角匯三期G3號舖

抗疫優惠套裝B（共600套，$379/套，建議價$630）

1. L.eader三層不織布PM2.5口罩30個（女士用） （獨立包裝）

2. PROSHARE 防護眼罩 1個

3. Wet Ones 多用途消毒濕紙巾80片

4. BELLE DES ALPES 阿爾卑斯山礦泉保濕噴霧 400ml 1支

5. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）

6. Green Field 玫瑰薰衣草護手套裝100g （2支）

7. Laura Conti 植物修護天然潤唇膏4.8g： 梔子花 / 枸杞莓 / 澳洲堅果（任選1款） 【指定分店】 尖沙咀彌敦道68號

尖沙咀海防道45號

尖沙咀重慶大廈地下

尖沙咀中港城地下

尖沙咀加連威老道32A號

抗疫優惠套裝C（共1290套，$367/套，建議價$586）

1. L.eader 3 Wire三層不織布外科口罩50個

2. PROSHARE 防護眼罩 1個

3. Wet Ones 多用途消毒濕紙巾80片

4. BELLE DES ALPES 阿爾卑斯山礦泉保濕噴霧 400ml 1支

5. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）

6. SKINADO（S） 強效保濕面膜 （10片/盒）

7. Laura Conti 植物修護天然潤唇膏4.8g： 梔子花 / 枸杞莓 / 澳洲堅果 （任選1款）

8. FASCY 水分炸彈手霜 80ml ： 蜜桃味 / 牛奶味 / 薰衣草味 / 草莓味 / 西柚味 （任選1款） 【指定分店】 佐敦道23號新寶廣場地下

屯門市廣場第一期二樓2198C號舖

屯門V City地下G10舖

藍田滙景廣場3樓L3-1號舖

上水符興街27號

上水廣場5樓511號舖

荃灣大河道10號登發大廈地下

元朗青山公路81號

荃灣沙咀道256號

青衣城二期1樓183號舖

葵涌廣場地下23A號舖

抗疫優惠套裝D（共900套，$399套，建議價$859）

1. L.eader三層不織布PM2.5口罩30個（成人用） （獨立包裝）

2. Wet Ones 多用途消毒濕紙巾80片

3. BELLE DES ALPES 阿爾卑斯山礦泉保濕噴霧 400ml 1支

4. Suisse Reborn 尊貴魚子豐盈護唇精華15ml 1支

5. I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml （2片袋裝）

6. SKINADO（S） 強效保濕面膜 （10片/盒） 【指定分店】 旺角弼街69號

旺角中心一期地下

旺角西洋菜街南13號

旺角遠東銀行旺角大廈地下

旺角西洋菜街南59號

油麻地文明里15號

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責任編輯：趙偉津