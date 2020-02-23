【美國大選2020】桑德斯內華達州大勝 拜登第二

▲ 桑德斯再下一城，在內華達州大勝，進一步鞏固領先優勢。

2020年美國總統大選民主黨初選，內華達州的黨團會議，立場左翼的參議員桑德斯（Bernie Sanders）大熱取勝，斬獲取得近四成半支持，遠超所有對手，前副總統拜登（Joe Biden）排第二，獲約19%支持。桑德斯在艾奧瓦州及新罕布什爾州都表現突出，如今再下一城，無疑進一步鞏固優勢。

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初步點票結果顯示，桑德斯共獲得3564張黨團選舉人票，46.6%的支持度遙遙領先，以王者姿態贏下今站選戰，進一步鞏固領先優勢，無疑為選情打下強心針。

桑德斯已到下周「超級星期二」重要一站德州造勢，期間發表勝利宣言，稱草根運動取得前所未見成功，將不同世代，不同種族的人團結，不僅拿下內華達，更將橫掃整個國家。

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另一主要候選人拜登，則暫時以1471張黨團選舉人票、19.2%支持度排第二，雖仍然落後，但無疑是較早前兩站大為好轉，以他前副總統的名氣，算是有所交代，為支持者重燃希望。

被視為今屆美國總統大選黑馬、一度與桑德斯叮噹馬頭的布蒂吉格，今仗表現不如之前勇猛，僅獲約15%支持排第3；同桑德斯一樣屬進步派的沃倫（Elizabeth Warren）則繼續落後，排第4。

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桑德斯氣勢如虹，支持者固然欣喜，但民主黨內保守派卻有不少人對此憂慮，擔心桑德斯立場過份偏左，如倡議全民醫保、富人稅等政策，恐不得主流中間派選民歡心，一旦他成為民主黨代表，未必能打敗特朗普（Donald Trump）。

不過，桑德斯雖在內華達、艾奧瓦及新罕布什爾領先，但這三個首先舉行初選的州人口較少，選舉結果象徵意義較大。下月3日的「超級星期二」，10多個州舉行初選，包括人口最多的德州及加州，料其後選情開始變得明朗。

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記者：林建忠