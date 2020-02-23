▲ 【鑽石公主號】日本道歉 23離船者無檢測1人確診

新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）的疫情持續，停泊於日本橫濱的遊輪鑽石公主號（Diamond Princess）亦遭疫情波及。日本政府宣布，其中1名獲准由鑽石公主號下船的60多歲女子，確診患新冠肺炎。日本政府承認有23名鑽石公主號乘客未經病毒檢測下離船，並為此致歉。

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確診女子自2月5日起於鑽石公主號上進行兩周的隔離後，於19日於橫濱下船離開，當局並未安排女子接受新冠肺炎病毒檢測。該名女子其後返回栃木縣進行檢測，證實其感染新冠肺炎。

共同社報道，該名女子下船後乘坐公共交通工具，由橫濱站返回栃木縣。該名女子沿路上一直有佩戴口罩，她的朋友從最近的車站將其接回家。

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日本厚生勞動大臣加藤勝信周六（22日）表示，包括確診女子在內的23名鑽石公主號乘客，自2月5日起於船上隔離，並分別於19日及20日下船。他承認上述23人並無接受新冠肺炎病毒檢測，為當局疏忽造成的情況致歉。他強調將採取一切必要措施，包括讓離船乘客重新檢測，以免同類事件再發生。

日本新冠肺炎疫情嚴峻，截至當地周日中午共出現750例確診病例，包括鑽石公主號上的634例病例，以及136例本地病例。

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記者：鄭錦玲