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南韓日本遭以色列封關 大韓航空200人原機折返

環球社會熱點 15:46 2020/02/23

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新冠肺炎延至以色列 南韓日本遭以色列封關 大韓航空200人原機折返

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在南韓及日本加劇，以色列亦出現首宗新冠肺炎病例。以色列宣佈禁止往來南韓及日本航班。大航航空一客機降落以色列後，機上約200名非以色列公民也無法入境，要原機折返南韓。南韓外交部向以色列強烈抗議，認為以方對南韓公民採取不合理措施。

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以色列《耶路撒冷郵報》報道，大航航空KE957航班周六（22日）傍晚降落以色列特拉維夫國際機場後，全機只有12名以色列公民獲准入境。

以色列當局嚴陣以待。12名下機以色列人並無進入機場客運樓，而是在停機坪上過關和接受檢查，他們也隨即由救護車接載回家隔離。

客機上另外約200名非以色列公民則不獲批准入境。客機補給燃料和物資後，載着他們折返南韓仁川國際機場。

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韓聯社報道，KE957客機上約有130人為南韓公民。南韓外交部對以色列提出強烈抗議，指以方事前沒有通知下，對南韓公民和旅客採取過度和不合理措施。

南韓外交部要求，以色列政府防止類似事件再次發生。韓方會與以色列政府協商制定對策，確保以色列境內南韓公民的安全，必要時讓遊客儘快回國。

以色列政府早前指示，目前以色列境內約1,000名南韓旅客在酒店隔離，避免前往公眾地方。

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以色列周五（21日）出現首宗新冠肺炎病例，1名女子在日本鑽石公主號遊輪隔離兩周，返回以色列後才確診。隨行還有另外11名以色列公民，他們都正接受額外14日隔離。

以色列其後禁止南韓及日本旅客入境。以色列早前已對中國內地、香港、澳門、新加坡及泰國封關。

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南韓新冠肺炎疫情急劇惡化，確診個案過去數日每日翻倍，至周日（23日）上午已超過550宗。日本連同鑽石公主號遊輪個案，確診人數亦增至逾750宗。

美國疾控中心（CDC）對南韓及日本都發出第2級旅遊警示（最高為第3級），要求旅客加倍警剔。CDC目前對香港旅遊警示為第1級；對中國內地旅遊警示為「避免不必要前往」第3級。

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